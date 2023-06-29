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Баскетбол

Клипперс отказались от Гордона, чем сохранили себе более сотни миллионов долларов

Фронт-офис калифорнийского коллектива заметно сократил расходы на налог на роскошь.
Сегодня, 14:21
Эрик Гордон / Getty Images
Эрик Гордон / Getty Images

Клипперс отчислили защитника Эрика Гордона в среду, 28 июня, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски.

По информации источника, такое решение сэкономит "парусникам" более 100 миллионов долларов на их прогнозируемом налоге на роскошь.

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Лос-Анджелес решил не гарантировать контракт Гордона на 21 миллион до истечения крайнего срока в четверг, 29 июня.

По словам Бобби Маркса из ESPN, калифорнийцы снизят свои прогнозируемые налоговые платежи со 169 миллионов до 59 миллионов.  На данный момент команда на 18 миллионов превышает налоговый порог в 165 миллионов.

Клипперс обменяли Люка Кеннарда, Джона Уолла и защищенный обмен пиками на Гордона и три будущих выбора во втором раунде в феврале этого года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: налог на роскошь Лос-Анджелес Клипперс Эрик Гордон

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