Клипперс отказались от Гордона, чем сохранили себе более сотни миллионов долларов

Клипперс отчислили защитника Эрика Гордона в среду, 28 июня, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски.

По информации источника, такое решение сэкономит "парусникам" более 100 миллионов долларов на их прогнозируемом налоге на роскошь.

Gordon’s waiving saves the Clippers $110M in luxury tax, per @BobbyMarks42. https://t.co/g4dEgWxymZ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2023

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Лос-Анджелес решил не гарантировать контракт Гордона на 21 миллион до истечения крайнего срока в четверг, 29 июня.

По словам Бобби Маркса из ESPN, калифорнийцы снизят свои прогнозируемые налоговые платежи со 169 миллионов до 59 миллионов. На данный момент команда на 18 миллионов превышает налоговый порог в 165 миллионов.

Клипперс обменяли Люка Кеннарда, Джона Уолла и защищенный обмен пиками на Гордона и три будущих выбора во втором раунде в феврале этого года.