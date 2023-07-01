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Баскетбол

Финалист НБА стал участником трехстороннего обмена

Майами лишился игрока, но получил взамен драфт-пик.
Сегодня, 17:35
Макс Струс / Getty Images
Макс Струс / Getty Images

Экс-защитник Майами Макс Струс подписал четырехлетний контракт на 63 миллиона долларов с Кливлендом, сообщает ESPN.

Кавальерс получили игрока в рамках сайн-энд-трейда при трехстороннем обмене с Хит и Сан-Антонио.

Сообщается, что Сперс получили Чеди Османа, Ламара Стивенса и выбор во втором раунде драфта. Хит в свою очередь получили лишь пик второго раунда.

27-летний Струс сыграл огромную роль в выходе Майами в финал НБА. Он начал в стартовой пятерке все 23 игры за Хит в плей-офф. 

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Макс Струс получил похвалу от своих товарищей по команде и тренеров за последние несколько сезонов за свою трудовую этику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Кливленд Кавальерс Майами Хит

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