Финалист НБА стал участником трехстороннего обмена

Экс-защитник Майами Макс Струс подписал четырехлетний контракт на 63 миллиона долларов с Кливлендом, сообщает ESPN.

Кавальерс получили игрока в рамках сайн-энд-трейда при трехстороннем обмене с Хит и Сан-Антонио.

Сообщается, что Сперс получили Чеди Османа, Ламара Стивенса и выбор во втором раунде драфта. Хит в свою очередь получили лишь пик второго раунда.

27-летний Струс сыграл огромную роль в выходе Майами в финал НБА. Он начал в стартовой пятерке все 23 игры за Хит в плей-офф.

Читай также: Рынок свободных агентов: Кайри и Дреймонд определились с будущим, Индиана выдали контракт на 260 млн

Макс Струс получил похвалу от своих товарищей по команде и тренеров за последние несколько сезонов за свою трудовую этику.