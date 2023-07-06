НБА проведет новый турнир: стали известны даты финала четырех
Впервые в истории состоится турнир внутри сезона.
Национальная баскетбольная Ассоциация проведет внутрисезонный турнир вишенкой на торте которого станет финал четырех.
По информации инсайдера Эдриана Воджнаровского, финальные поединки турнира пройдут 7 и 9 декабря. Все матчи пройдут также в рамках регулярного чемпионата. Более подробная информация будет впоследствии, о ней во время трансляции шоу NBA Today расскажут:
- Адам Сильвер (комиссионер)
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио),
- Паоло Банкеро (Орландо),
- Кейд Каннингем (Детройт),
- Энтони Эдвардс (Миннесота)
- Трей Янг (Атланта)
Пока известно, что в финал команды будут распределены на 6 групп по 5 команд, в плей-офф выйдут победители групп и еще два коллектива, которые покажут себя лучше среди других.
На ISPORT доступнырезультаты Летней Лиги НБА, которая проходит в рамках подготовки команд к новому сезону.