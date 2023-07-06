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Баскетбол

НБА проведет новый турнир: стали известны даты финала четырех

Впервые в истории состоится турнир внутри сезона.
Сегодня, 17:22
Адам Сильвер / Getty Images
Адам Сильвер / Getty Images

Национальная баскетбольная Ассоциация проведет внутрисезонный турнир вишенкой на торте которого станет финал четырех.

По информации инсайдера Эдриана Воджнаровского, финальные поединки турнира пройдут 7 и 9 декабря. Все матчи пройдут также в рамках регулярного чемпионата. Более подробная информация будет впоследствии, о ней во время трансляции шоу NBA Today расскажут:

  • Адам Сильвер (комиссионер)
  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио),
  • Паоло Банкеро (Орландо),
  • Кейд Каннингем (Детройт),
  • Энтони Эдвардс (Миннесота)
  • Трей Янг (Атланта)

Пока известно, что в финал команды будут распределены на 6 групп по 5 команд, в плей-офф выйдут победители групп и еще два коллектива, которые покажут себя лучше среди других.

На ISPORT доступнырезультаты Летней Лиги НБА, которая проходит в рамках подготовки команд к новому сезону.


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