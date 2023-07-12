НБА ввела два новых правила на сезон-2023/2024
В Лиге уже подготовились к нововведениям.
В следующем сезоне-2023/2024 в Национальной Баскетбольной Ассоциации должны заработать два новых правила:
- судьи будут наказывать симулянтов техническим фолом и одним штрафным броском;
- тренеры будут иметь дополнительный видео-челлендж в случае успешного первого челленджа;
Второе правило означает, что если один из главных тренеров не согласился с решением арбитров и попросил их просмотреть видеоповтор и при этом он окажется правым, а судьям придется поменять свое решение, то у тренера останется еще одно подобное право.
Эти правила уже работают во время матчей Летней Лиги НБА, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе. С результатами матчей можно ознакомиться на ISPORT.