Банкеро объяснил, почему он решил выступать за США, а не Италию

Недавно была оглашена заявка сборной США на предстоящий чемпионат мира-2023. Некоторые фанаты удивились, увидев в заявке молодую звезду Орландо Паоло Банкеро.

Дело в том, что по ходу прошлого сезона 20-летний форвард заявлял, что намерен выступать на международной арене за сборную Италии, имея итальянские корни по отцовской линии. При этом он никогда не был в Италии.

Как оказалось, прошлое его матери, которая играла в ЖНБА и за сборную США в 1990-х годах, сыграло большую роль в его выборе представлять страну, в которой он родился.

"Это фото сборной США висело в подвале, и моя комната была в подвале. Я видел это каждый божий день. Это была буквально одна из моих самых больших мечт в детстве — играть за США", — цитирует Банкеро BasketNews.

Паоло вместе с мамой Рондой / Источник: Getty Images

Банкеро всерьез раздумывал над тем, чтобы представлять Италию в подростковом возрасте. Итальянская федерация связалась с ним, предложив тогда 17-летнему Паоло сыграть за сборную.

"Мне было 17, когда они связались со мной. Это был период в моей жизни, когда я чувствовал, что не могу упустить эту возможность, ведь часть моей семьи со стороны отца - итальянцы. Я мало знал о своем итальянском происхождении. Так что я чувствовал, что это идеальный способ узнать больше и стать ближе к моему итальянскому наследию".

"Но COVID разрушил эти планы. Я все время думаю, насколько другой была бы моя жизнь, если бы не COVID. В итоге я не смог сыграть за сборную Италии, перешел в Дьюк, провел отличный год, стал первым номером на драфте, и, знаете, обстоятельства меняются".

Его опыт работы в Дьюке с бывшим главным тренером сборной США и легендой NCAA Майком Кшижевски также сыграл большую роль. Тренер Кей однажды спросил его, собирается ли он представлять Италию, на что Паоло ответил утвердительно.

Майк Кшижевски / Источник: Getty Images

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Кшижевски попросил его пересмотреть свое решение, вспомнив опыт Кайри Ирвинга, когда тот выбирал между Австралией и США.

"Все эти факторы повлияли на мое решение. Они были у меня в голове, когда я сел, чтобы серьезно подумать об этом".

Стоит отметить, что Итальянская федерация баскетбола раскритиковала Паоло Банкеро после того, как его выбор пал на сборную США.