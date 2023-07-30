НБА предупредила все команды о прихотливости Лилларда с его обменом в Майами

Игрок понесет дисциплинарное наказание в случае, если он откажется играть за команду, которая называется не "Майами Хит".

НБА разослала всем командам лиги специальный меморандум, в котором говорится о возможном обмене Дэмиана Лилларда, сообщает The Athletic.

С момента запроса об обмене сам Дэйм и его агент Аарон Гудвин не раз заявляли, что игрок хочет оказаться только в Майами.

И если любая другая команда договорится с Портлендом о трейде, то она получит недовольного игрока, который не факт, что будет выполнять свои контрактные обязательства.

Такие разговоры не понравились руководителям лиги. И даже появилась информация о том, что НБА может наложить вето на обмен Лилларда в Майами.

В связи с этим НБА пообщалась с Лиллардом и его агентом, объяснив, что не стоит делать подобные заявления. Лига получила заверения о том, что 33-летний разыгрывающий будет выполнять свои контрактные обязательства в своей следующей команде.

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НБА также предупредила Дэйма и профсоюз баскетболистов, что в обратном случае игрок будет наказан.

Об этом и было написано в соответствующем меморандуме, которые получили все команды лиги.

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