Новый форвард для Челси: суперзвезда НБА навестила команду Мудрика во время турнира Summer Series

У лондонцев появился еще один фанат - или же просто баскетболист с их именной футболкой.

В ночь на понедельник, 31 июля, в США завершился предсезонный турнир при участии шести команд Английской Премьер-лиги.

Победителем Summer Series стал лондонский Челси, который в решающем матче одолел Фулхэм со счетом 2:0.

Еще до поединка "пенсионеры" заручились массивной поддержкой в лице суперзвезды НБА Кевина Дюранта, сообщает официальный аккаунт АПЛ в Twitter.

Форвард Финикса встретился с защитником "синих" Беном Чилуэллом, который подарил 34-летнему баскетболисту именную футболку с его игровым номером, которую он сразу же примерял.

Дюрант также вышел на футбольное поле перед стартовым свистком, пообщавшись с главным арбитром и капитанами обеих команд.

Стоит отметить, что ранее Кевин Дюрант был замечен вместе с вингером Реала Винисиусом Жуниором на дне рождения экс-форварда Лейкерс Кайла Кузмы.

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