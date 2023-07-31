Новый форвард для Челси: суперзвезда НБА навестила команду Мудрика во время турнира Summer Series
В ночь на понедельник, 31 июля, в США завершился предсезонный турнир при участии шести команд Английской Премьер-лиги.
Победителем Summer Series стал лондонский Челси, который в решающем матче одолел Фулхэм со счетом 2:0.
Еще до поединка "пенсионеры" заручились массивной поддержкой в лице суперзвезды НБА Кевина Дюранта, сообщает официальный аккаунт АПЛ в Twitter.
Форвард Финикса встретился с защитником "синих" Беном Чилуэллом, который подарил 34-летнему баскетболисту именную футболку с его игровым номером, которую он сразу же примерял.
Suits you, @KDTrey5 😉— Premier League (@premierleague) July 30, 2023
Who knew Kevin Durant was a Blue? 🔵
🇺🇸 #PLSummerSeries
📺 https://t.co/8VoNPCC9ho pic.twitter.com/dK1PLSRGs7
Дюрант также вышел на футбольное поле перед стартовым свистком, пообщавшись с главным арбитром и капитанами обеих команд.
Стоит отметить, что ранее Кевин Дюрант был замечен вместе с вингером Реала Винисиусом Жуниором на дне рождения экс-форварда Лейкерс Кайла Кузмы.
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