Звезда Реала побывала на вечеринке у игроков НБА по случаю Дня рождения экс-игрока Лейкерс

Ни для кого не секрет, что баскетбол и футбол в последнее время связываются все больше и больше.

Так, Яннис Адетокумбо с братьями приобрел долю акций клуба МЛС, Расселл Уэстбрук стал совладельцем Лидса, а ЛеБрон Джеймс недавно побывал на дебютном матче Лионеля Месси в составе Интер Майами.

Баскетболисты и футболисты дружат, а потому не удивительно, что Винисиус Жуниор недавно побывал на одной вечеринке со звездами НБА.

Как сообщает ClutchPoints, вингер Реала был гостем на вечеринке по случаю Дня рождения Кайла Кузмы.

Помимо экс-форварда Лейкерс, на тусовке также были Кевин Дюрант (Финикс), Джордан Пул (Вашингтон), Джейлен Грин (Хьюстон), обладатель Грэмми Крис Браун и многие другие.

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Судя по фотографиям, на вечеринке было много знаменитостей - все они отмечали 28-летие Кузмы. Под постом Винисиус оставил комментарий: "Отличная ночь, бро".

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