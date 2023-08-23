ЛеБрон с сыном, который пережил остановку сердца, вышли на шоу вместе с Дрейком
Суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс и рэпер Дрейк взяли штурмом мир Интернета своим легендарным совместным выходом вечером вторника, 22 августа.
Во время недавнего выступления Дрейка в Лос-Анджелесе рэпер вышел на арену вместе с Джеймсом и его сыном Бронни.
Drake brought out LeBron and Bronny at his show tonight. 🔥— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 22, 2023
(via @cryptocomarena)
pic.twitter.com/E4tw3ASteh
Drake walks out with LeBron & Bronny to his Los Angeles show pic.twitter.com/hdLe7CsvcD— Daily Loud (@DailyLoud) August 22, 2023
Читай также: Лейкерс планируют вывести из обращения игровой номер ЛеБрона, но при одном условии
Помимо легендарного выступления, Дрейк произнес эмоциональную речь о баскетболисте.
Он вспомнил жест Джеймса, когда он присутствовал на вечеринке по случаю выпуска его мини-альбома "So Far Gone" в 2009 году - тогда, когда в него никто не верил.
"Он проделал весь путь до Торонто, чтобы поддержать меня, когда я пытался понять, как я могу осуществить свои мечты", — цитирует рэпера журнал Rolling Stone.
После этого он пообещал публике, что приедет в Лос-Анджелес, чтобы сделать все возможное, чтобы шоу получилось великолепным. Примечательно, что во вторник вечером состоялось последнее выступление в Лос-Анджелесе в рамках его тура "It’s All a Blur".
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!