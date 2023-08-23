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Баскетбол

ЛеБрон с сыном, который пережил остановку сердца, вышли на шоу вместе с Дрейком

Фанаты рэпера стали свидетелями суперзвездной коллаборации исполнителя и баскетболиста.
Сегодня, 21:13
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс и рэпер Дрейк взяли штурмом мир Интернета своим легендарным совместным выходом вечером вторника, 22 августа.

Во время недавнего выступления Дрейка в Лос-Анджелесе рэпер вышел на арену вместе с Джеймсом и его сыном Бронни.

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Помимо легендарного выступления, Дрейк произнес эмоциональную речь о баскетболисте.

Он вспомнил жест Джеймса, когда он присутствовал на вечеринке по случаю выпуска его мини-альбома "So Far Gone" в 2009 году - тогда, когда в него никто не верил.

"Он проделал весь путь до Торонто, чтобы поддержать меня, когда я пытался понять, как я могу осуществить свои мечты", — цитирует рэпера журнал Rolling Stone.

После этого он пообещал публике, что приедет в Лос-Анджелес, чтобы сделать все возможное, чтобы шоу получилось великолепным. Примечательно, что во вторник вечером состоялось последнее выступление в Лос-Анджелесе в рамках его тура "It’s All a Blur".

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