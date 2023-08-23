ЛеБрон с сыном, который пережил остановку сердца, вышли на шоу вместе с Дрейком

Суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс и рэпер Дрейк взяли штурмом мир Интернета своим легендарным совместным выходом вечером вторника, 22 августа.

Во время недавнего выступления Дрейка в Лос-Анджелесе рэпер вышел на арену вместе с Джеймсом и его сыном Бронни.

Drake brought out LeBron and Bronny at his show tonight. 🔥



(via @cryptocomarena)



pic.twitter.com/E4tw3ASteh — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 22, 2023

Drake walks out with LeBron & Bronny to his Los Angeles show pic.twitter.com/hdLe7CsvcD — Daily Loud (@DailyLoud) August 22, 2023

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Помимо легендарного выступления, Дрейк произнес эмоциональную речь о баскетболисте.

Он вспомнил жест Джеймса, когда он присутствовал на вечеринке по случаю выпуска его мини-альбома "So Far Gone" в 2009 году - тогда, когда в него никто не верил.

"Он проделал весь путь до Торонто, чтобы поддержать меня, когда я пытался понять, как я могу осуществить свои мечты", — цитирует рэпера журнал Rolling Stone.

После этого он пообещал публике, что приедет в Лос-Анджелес, чтобы сделать все возможное, чтобы шоу получилось великолепным. Примечательно, что во вторник вечером состоялось последнее выступление в Лос-Анджелесе в рамках его тура "It’s All a Blur".

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