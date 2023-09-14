НБА утвердила более жесткие правила для отдыха звезд

По идее, команды теперь не смогут злоупотреблять лоад менеджментом.

Совет управляющих НБА утвердил новую политику отдыха звезд, сообщает The Athletic.

Новая политика гласит, что команды должны обеспечивать присутствие звездных игроков на матчах, которые транслируются на национальном ТВ и в играх сезонных турниров.

Они также должны поддерживать баланс между количеством пропусков звездного игрока в выездных и домашних играх, отдавая предпочтение таким отсутствиям дома. Политика вступит в силу в начале сезона-2023/24.

"В конечном итоге речь идет о болельщиках. И что мы зашли в этом (лоад менеджмент) слишком далеко. Это признание того, что ситуация вышла из под контроля", - заявил комиссар НБА Адам Сильвер.

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Он считает, что подобным решением НБА "укрепляет тот факт, что это лига, в которой играют 82 матча".

Звездой считается тот игрок, кто за последние три года входил в состав команды Матча всех звезд или попал в символическую сборную по итогам регулярного сезона.

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