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Баскетбол

НБА утвердила более жесткие правила для отдыха звезд

По идее, команды теперь не смогут злоупотреблять лоад менеджментом.
Сегодня, 15:04
Энтони Дэвис / Getty Images
Энтони Дэвис / Getty Images

Совет управляющих НБА утвердил новую политику отдыха звезд, сообщает The Athletic.

Новая политика гласит, что команды должны обеспечивать присутствие звездных игроков на матчах, которые транслируются на национальном ТВ и в играх сезонных турниров.

Они также должны поддерживать баланс между количеством пропусков звездного игрока в выездных и домашних играх, отдавая предпочтение таким отсутствиям дома. Политика вступит в силу в начале сезона-2023/24.

"В конечном итоге речь идет о болельщиках. И что мы зашли в этом (лоад менеджмент) слишком далеко. Это признание того, что ситуация вышла из под контроля", - заявил комиссар НБА Адам Сильвер.

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Он считает, что подобным решением НБА "укрепляет тот факт, что это лига, в которой играют 82 матча".

Звездой считается тот игрок, кто за последние три года входил в состав команды Матча всех звезд или попал в символическую сборную по итогам регулярного сезона.

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