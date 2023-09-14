Хьюстон пытается обменять арестованного игрока, предлагая драфт-компенсацию

Рокетс надеются выйти из ситуации, в которой они просто так потеряют актив, который стал неликвидным.

Хьюстон всерьез рассматривает возможность с обменом Кевина Портера-младшего, которого недавно арестовала полиция.

Как сообщает The Athletic, Рокетс хотят получить взамен игрока, который поможет команде пройти через следующий сезон.

В свою очередь техасский коллектив предлагает драфт-компенсацию, чтобы потенциальный пункт назначения Портера взял на себя 82,5-миллионный контракт игрока.

За первый год, который начинается с сезона-2023/24, он должен получить 15,9 миллиона, остальные три года не гарантированы.

Ожидается, что сразу после обмена новая команда Портера отчислит его.

Напомним, что Кевин Портер-младший был арестован за нападение на свою девушку, которая получила множественные травмы.

НБА уже начала собственное расследование, которое, судя по всему, приведет к тому, что 23-летний баскетболист попрощается со своей профессиональной карьерой.

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