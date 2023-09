НБА начала расследование дела игрока Хьюстона, который избил свою девушку

В понедельник, 11 сентября, стало известно, что игрок Хьюстона Кевин Портер-младший был арестован полицией за нападение на свою девушку Кайсре Гондрезик.

Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, НБА уже начала собственное расследование.

"Лига начала расследование, и она займется єтим в ближайшем будущем. Нет никаких сомнений в том, что будущее Кевина Портера-младшего, не только в Рокетс, но и в НБА, находится в большой опасности", - заявил Вожнаровски.

"The league launched an investigation and they'll handle it in the near-term... There's no question Kevin Porter Jr.'s future, not just with the Rockets, but in the NBA is very much in peril."@wojespn on Rockets guard Kevin Porter Jr.pic.twitter.com/gwNwuqJOG5