iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА начала расследование дела игрока Хьюстона, который избил свою девушку

Все идет к тому, что Кевин Портер-младший может попрощаться со своей карьерой.
Вчера, 23:29
Кевин Портер-младший / Getty Images
Кевин Портер-младший / Getty Images

В понедельник, 11 сентября, стало известно, что игрок Хьюстона Кевин Портер-младший был арестован полицией за нападение на свою девушку Кайсре Гондрезик.

Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на инсайдера ESPN Эдриана Вожнаровски, НБА уже начала собственное расследование.

"Лига начала расследование, и она займется єтим в ближайшем будущем. Нет никаких сомнений в том, что будущее Кевина Портера-младшего, не только в Рокетс, но и в НБА, находится в большой опасности", - заявил Вожнаровски.

Сообщается, что Кайсре Гондрезик была доставлена в больницу с по меньшей мере одной сломанной костью и ушибами. А ее сестра уже пригрозила Портеру расправой.

Напомним, что В октябре прошлого года Кевин Портер-младший подписал с Рокетс 4-летнее продление на 63 миллиона долларов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хьюстон Рокетс

Статьи по теме

Полиция арестовала молодую звезду Хьюстона за нападение на девушку Полиция арестовала молодую звезду Хьюстона за нападение на девушку
Бывший игрок НБА приговорен к 10 годам тюрьмы за мошенничество Бывший игрок НБА приговорен к 10 годам тюрьмы за мошенничество
Тренер Хьюстона выступил против возвращения Хардена Тренер Хьюстона выступил против возвращения Хардена
Хьюстон планирует побороться за Ирвинга, если не удастся подписать Хардена Хьюстон планирует побороться за Ирвинга, если не удастся подписать Хардена
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа00:29
Англия - первая европейская страна, одержавшая 600 побед
Европа00:18
Ярмоленко - лучший игрок матча против Италии в составе Украины
Лига наций00:14
УАФ выразила протест УЕФА насчет назначения российских судей на матч женской Лиги наций
Вчера, 23:55
Киберспорт23:55
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Евро-202423:42
Квалификация к Евро-2024: Украина уступила Италии, Испания и Бельгия организовали разгромы
Евро-202423:40
Украина потерпела поражение от Италии
НБА23:29
НБА начала расследование дела игрока Хьюстона, который избил свою девушку
Евро-202423:16
Бессарабия – это Румыния: фанаты сорвали матч отбора на Евро-2024
Европа23:05
Гюндоган не смог продолжить матч Германия - Франция из-за травмы
Европа22:40
Бавария готова отпустить Нагельсманна ради работы в сборной Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK