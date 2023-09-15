iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Владелец Финикса предлагает фанатам бесплатные антенны для просмотра матчей

Организация делает все, чтобы трансляции игр следующего сезона стали для болельщиков более доступными.
Сегодня, 10:15
Мэт Ишбиа / Getty Images
Мэт Ишбиа / Getty Images

Финикс бесплатно предоставляет болельщикам телевизионные антенны, чтобы они могли смотреть игры команды в следующем сезоне, сообщает ESPN.

Прошлой весной новый владелец Санз Мэт Ишбиа решил отказаться от переговоров о продлении соглашения о телевизионных правах команды с Bally Sports и сделать игры доступными на местных станциях по всей Аризоне, принадлежащих Grey Television.

Команда также сотрудничает с Kiswe, чтобы предложить возможность потоковой передачи игр.

Чтобы помочь болельщикам сделать переход, Санз предложили фанатам антенны для подключения к их телевизорам, если они заполнят форму запроса на веб-сайте команды.

Читай также: Экс-игрок Бостона и Орландо скончался на 43-м году жизни

Предложение было настолько популярным, что у организации быстро закончилась первоначальная партия антенн, и им пришлось заказывать новые.

Местные каналы планируют показать 70 игр регулярки Финикса + 5 игр предсезонки.

Стоит отметить, что в июне Юта также покинула свою региональную спортивную сеть и решила показывать игры на местном телевидении с аналогичной возможностью потоковой передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финикс Санз

Статьи по теме

Дюрант признался, что долголетие ЛеБрона в НБА вдохновляет его Дюрант признался, что долголетие ЛеБрона в НБА вдохновляет его
Финикс выведет из обращения игровые номера двух легенд Финикс выведет из обращения игровые номера двух легенд
Новый форвард для Челси: суперзвезда НБА навестила команду Мудрика во время турнира Summer Series Новый форвард для Челси: суперзвезда НБА навестила команду Мудрика во время турнира Summer Series
"Это как вино": Дюрант просил НБА исключить марихуану из списка запрещенных веществ "Это как вино": Дюрант просил НБА исключить марихуану из списка запрещенных веществ
Помочь журналистам

Видео

Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Другие страны11:31
Никогда не поздно: чемпион мира и обладатель Золотого мяча крестился в 46 лет
Европа11:10
Тренерские отставки сезона-2023/24: Лалатович, Сетьен и Блан дополнили список
Европа11:00
Легенда Ливерпуля считает Роналду виновным в том, что Магуайра не любят фанаты
Европа10:32
Чемпион мира 2006 года возглавит Лион
НБА10:15
Владелец Финикса предлагает фанатам бесплатные антенны для просмотра матчей
Игровые10:12
Александр Свищев о проблемах и перспективах водного поло в Украине – будут выводы
Формула 109:55
Алонсо - о Феттеле: Не стоит недооценивать сложность возвращения в Формулу 1
Украина09:26
Бомбардиры УПЛ: у шестерых игроков по три гола
Украина09:23
Таблица УПЛ: Шахтер - лидер перед стартом седьмого тура
Украина09:14
Чемпионат стартовал: Где смотреть матчи седьмого тура УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK