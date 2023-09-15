Владелец Финикса предлагает фанатам бесплатные антенны для просмотра матчей

Организация делает все, чтобы трансляции игр следующего сезона стали для болельщиков более доступными.

Финикс бесплатно предоставляет болельщикам телевизионные антенны, чтобы они могли смотреть игры команды в следующем сезоне, сообщает ESPN.

Прошлой весной новый владелец Санз Мэт Ишбиа решил отказаться от переговоров о продлении соглашения о телевизионных правах команды с Bally Sports и сделать игры доступными на местных станциях по всей Аризоне, принадлежащих Grey Television.

Команда также сотрудничает с Kiswe, чтобы предложить возможность потоковой передачи игр.

Чтобы помочь болельщикам сделать переход, Санз предложили фанатам антенны для подключения к их телевизорам, если они заполнят форму запроса на веб-сайте команды.

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Предложение было настолько популярным, что у организации быстро закончилась первоначальная партия антенн, и им пришлось заказывать новые.

Местные каналы планируют показать 70 игр регулярки Финикса + 5 игр предсезонки.

Стоит отметить, что в июне Юта также покинула свою региональную спортивную сеть и решила показывать игры на местном телевидении с аналогичной возможностью потоковой передачи.

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