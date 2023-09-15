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Баскетбол

Экс-игрок Бостона и Орландо скончался на 43-м году жизни

Скоропостижная смерть спортсмена, который, по словам его родственников, находился в хорошей форме.
Сегодня, 08:58
Брэндон Хантер / Getty Images
Брэндон Хантер / Getty Images

Брэндон Хантер, некоторое время игравший за Бостон и Орландо, умер во вторник, 12 сентября, в возрасте 42 лет, сообщает ESPN.

Его свекровь, Кэролайн Клиетт, сказала, что он потерял сознание во время занятий горячей йогой в Орландо. Однако причина смерти не была названа.

"Это была горячая йога, и он занимался ею регулярно", — сказала она NBC News. "Насколько нам известно, он был в хорошей форме. Мы просто в шоке".

Хантер, выступавший на позиции форварда, четыре года играл в стартовом составе Университета Огайо с сезона-1999/00 по сезон-2002/03.

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В 119 играх за университет он набирал в среднем 16,9 очка, 9,3 подбора и 2,1 передачи. Будучи на старших курсах, его цифры поднялись до 21,5 очка, 12,6 подбора и 2,6 передачи за игру.

Селтикс выбрали его во втором раунде драфта 2003 года (56-й пик). Хантер сыграл за Бостон 36 матчей (12 в старте) в сезоне-2003/04, набирая в среднем 3,5 очка и 3,3 подбора за игру.

В следующем сезоне он выступал за Мэджик, где Брэндон сыграл 31 поединок (все со скамейки запасных), набирая в среднем 3,1 очка и 2,2 подбора.

Перед стартом сезона-2005/06 он подписал контракт с Милуоки, но был вскоре отчислен и был вынужден уйти в команду из G-лиги. После Хантер поехал в Грецию, где выступал за Панатинаикос.

Вернувшись в США, он заключил контракт с Кливлендом, но вновь был отчислен до старта сезона. И вновь он отправился за океан, успев поиграть в Италии, Пуэрто-Рико, Израиле, Турции, Латвии, Германии, Франции и Уругвае, где и завершил карьеру в 2013 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Орландо Мэджик

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