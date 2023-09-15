Команда НБА получит от города новую арену за 900 миллионов долларов

Оклахома-команда будет играть на собственной арене, а Оклахома-город будет получать прибыль и рабочие места.

Оклахома завершила разработку планов по строительству новой арены в центре города для команды НБА Оклахома-Сити Тандер, сообщает ESPN со ссылкой на объявление городских властей.

Согласно пресс-релизу, ОКС обязались играть на новой арене как минимум 25 лет.

План строительства арены и обязательства Тандер зависят от принятия избирателями Оклахомы 12 декабря временного налога с продаж в размере одного цента.

Ориентировочная стоимость арены составит минимум 900 миллионов долларов. Владельцы франшизы обязались вложить 50 миллионов.

Читай также: Бавария подписала контракт с чемпионом НБА

В пресс-релизе города цитируется исследование, согласно которому годовой экономический эффект ОКС оценивается в 600 миллионов при создании 3000 рабочих мест.

Оклахома играет в Пэйком Центре с момента переезда франшизы из Сиэтла в 2008 году. Планируется, что новая арена будет открыта к сезону-2029/30.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!