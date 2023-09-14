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Баскетбол

Бавария подписала контракт с чемпионом НБА

Еще один многолетний представитель лучшей лиги мира едет покорять Европу.
Сегодня, 15:59
Серж Ибака / Getty Images
Серж Ибака / Getty Images

Чемпион НБА 2019 года в составе Торонто Серж Ибака уезжает в Европу.

Как сообщает BasketNews, 33-летний бигмен подписал однолетний контракт с мюнхенской Баварией.

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Ибака был выбран Сиэтлом под 24-м номером на драфте 2008 года. На счету испанского баскетболиста 919 матчей за 14 сезонов в НБА, в которых в среднем набирал 12,0 очка и 7,1 подбора.

За это время Серж Ибака успел поиграть за такие команды, как Оклахома, Орландо, Торонто, Клипперс и Милуоки.

В прошлом сезоне в составе Бакс баскетболист провел всего 16 матчей, в которых в среднем набирал 4,1 очка и 2,8 подбора.

Напомним, что минувшим летом Кемба Уокер также принял предложение из Европы, подписав контракт с Монако.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серж Ибака Бавария Мюнхен

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