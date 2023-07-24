iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА подписал контракт с Монако

Не сумев найти себе новую команду, Кемба Уокер переехал в Европу.
Сегодня, 19:55
Кемба Уокер / https://asmonaco.basketball/
Кемба Уокер / https://asmonaco.basketball/

Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Кемба Уокер подписал однолетний контракт с Монако, сообщает официальный сайт французского клуба.

В прошлом сезоне монегаски выиграли свой первый титул чемпиона Франции в профессиональной лиге, свипнув в финале Метрополитанс 92 с Виктором Вембаньямой в составе. Команда также заняла третье место в Евролиге.

Читай также: Карри назвал свою идеальную стартовую пятерку НБА всех времен

Уокер был выбран Шарлотт под девятым пиком на драфте 2011 года. За 12 сезонов НБА он также играл за Бостон, Нью-Йорк и Даллас, набирая в среднем за матч 19,3 очка, 3,8 подбора и 5,3 ассиста.

В прошлом сезоне 33-летний разыгрывающий принял участие всего в девяти играх за Даллас, после чего Маверикс отчислили его в начале января до того, как его зарплата стала бы гарантированной.

Переезд в Европу предполагает, что карьера Уокера в НБА подошла к концу, так как в последние годы у него обострились проблемы с коленом, которые не позволили ему подписать контракт ни с одной из команд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако Кемба Уокер

Статьи по теме

Форварда сборной Франции обвиняют в изнасиловании Форварда сборной Франции обвиняют в изнасиловании
Ньюкасл и МЮ поборятся за французского центрбэка Ньюкасл и МЮ поборятся за французского центрбэка
Монако интересуется одноклубником Мудрика Монако интересуется одноклубником Мудрика
Хавбек Реала потроллил своего одноклубника после противостояния их бывших команд Хавбек Реала потроллил своего одноклубника после противостояния их бывших команд
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол21:15
Мбаппе решил, будет ли принимать предложение Аль-Хиляля
Европа20:47
Кейн рассматривает уход в ПСЖ
Формула 120:39
Ферстаппен получит новый кубок взамен того, что был разбит Норрисом
Европа20:25
Интер Майами близок к подписанию еще одного экс-партнера Месси
Европа20:18
Найдена альтернатива Трубину: Интер пытается подписать чемпиона мира-2022
20:06
Евро-2023 по футзалу среди ВУЗов: украинские команды по разному пробились в полуфиналы
Европа19:57
Середняк АПЛ серьезно намерен приобрести Магуайра
НБА19:55
Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА подписал контракт с Монако
Европа19:33
Мальдини получил предложение о работе от ПСЖ и сборной Италии
НБА19:21
Карри назвал свою идеальную стартовую пятерку НБА всех времен
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK