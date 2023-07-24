Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА подписал контракт с Монако

Не сумев найти себе новую команду, Кемба Уокер переехал в Европу.

Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Кемба Уокер подписал однолетний контракт с Монако, сообщает официальный сайт французского клуба.

В прошлом сезоне монегаски выиграли свой первый титул чемпиона Франции в профессиональной лиге, свипнув в финале Метрополитанс 92 с Виктором Вембаньямой в составе. Команда также заняла третье место в Евролиге.

🗣 Kemba Walker : "𝘑𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘭𝘢𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘦 𝘧𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘦 𝘥’𝘶𝘯 𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘲𝘶𝘪 𝘮𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘭𝘢𝘪𝘵, 𝘲𝘶𝘪 𝘤𝘳𝘰𝘪𝘵 𝘦𝘯 𝘮𝘰𝘪."



📰 Les premiers mots de @KembaWalker 👇https://t.co/bYzbama0vH pic.twitter.com/Yh6eHCWxZb — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 22, 2023

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Уокер был выбран Шарлотт под девятым пиком на драфте 2011 года. За 12 сезонов НБА он также играл за Бостон, Нью-Йорк и Даллас, набирая в среднем за матч 19,3 очка, 3,8 подбора и 5,3 ассиста.

В прошлом сезоне 33-летний разыгрывающий принял участие всего в девяти играх за Даллас, после чего Маверикс отчислили его в начале января до того, как его зарплата стала бы гарантированной.

Переезд в Европу предполагает, что карьера Уокера в НБА подошла к концу, так как в последние годы у него обострились проблемы с коленом, которые не позволили ему подписать контракт ни с одной из команд.

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