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Баскетбол

Карри назвал свою идеальную стартовую пятерку НБА всех времен

"Шеф" решил не ставить себя в эту команду, отдав предпочтение другим легендам баскетбола.
Сегодня, 19:21
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

У каждого болельщика и аналитика есть своя версия лучшей стартовой пятерки в истории НБА. 

Но игроки всегда предлагают наиболее интересный выбор для предпочитаемого ими состава, учитывая их знания игры.

Недавно звездный защитник Голден Стэйт Стеф Карри рассказал, кого он видит в своей идеальной стартовой пятерке за все время существования баскетбола.

Как сообщает Sports Illustrated, 35-летний игрок выбрал в свою команду Мэджика Джонсона (PG), Майкла Джордана (SG), Коби Брайанта (SF), Тима Данкана (PF) и Шакила О'Нила (C).

Примечательно, что сначала "Шеф" на позицию легкого форварда поставил легенду Бостона Ларри Берда, но затем все же отдал предпочтение "Черной Мамбе".

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Стоит отметить, что Карри решил не ставить себя в эту команду, сделав выбор в пользу Джонсона на позиции разыгрывающего. К тому же, он успел поиграть с тремя игроками из своей пятерки (Брайант, Данкан, Шакил).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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