Карри назвал свою идеальную стартовую пятерку НБА всех времен

"Шеф" решил не ставить себя в эту команду, отдав предпочтение другим легендам баскетбола.

У каждого болельщика и аналитика есть своя версия лучшей стартовой пятерки в истории НБА.

Но игроки всегда предлагают наиболее интересный выбор для предпочитаемого ими состава, учитывая их знания игры.

Недавно звездный защитник Голден Стэйт Стеф Карри рассказал, кого он видит в своей идеальной стартовой пятерке за все время существования баскетбола.

Как сообщает Sports Illustrated, 35-летний игрок выбрал в свою команду Мэджика Джонсона (PG), Майкла Джордана (SG), Коби Брайанта (SF), Тима Данкана (PF) и Шакила О'Нила (C).

Примечательно, что сначала "Шеф" на позицию легкого форварда поставил легенду Бостона Ларри Берда, но затем все же отдал предпочтение "Черной Мамбе".

Steph Curry's dream team starting 5. pic.twitter.com/k9RHgQgNJz — BuzzFeed Celeb (@BuzzFeedCeleb) July 22, 2023

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Стоит отметить, что Карри решил не ставить себя в эту команду, сделав выбор в пользу Джонсона на позиции разыгрывающего. К тому же, он успел поиграть с тремя игроками из своей пятерки (Брайант, Данкан, Шакил).

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