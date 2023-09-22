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Баскетбол

Лидеры Голден Стэйт одобрили возможное подписание Ховарда

Похоже, что "Супермен" действительно скоро вернется из Тайваня в НБА.
Сегодня, 17:29
Дуайт Ховард / Getty Images
Дуайт Ховард / Getty Images

Несколькими днями ранее появилась информация, что Голден Стэйт готов вернуть Дуайта Ховарда в НБА. И, судя по всему, к этому и идет весь процесс.

Как сообщает журналист Bleacher Report Джейсон Дюмас, Ховард прошел собеседование с "воинами", а лидеры Уорриорз одобрили кандидатуру 37-летнего центрового.

По информации источника, Ховард должен отправиться в Лос-Анджелес, где проведет тренировку с Дрэймондом Грином и Крисом Полом.

Объявление о подписании контракта с чемпионом НБА 2020 года может состояться в ближайшее время.

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Напомним, что еще в июне Дуайт Ховард выразил желание покинуть Тайвань, где он провел предыдущий сезон, и вернуться в НБА.

По мнению восьмикратного участника Матча всех звезд, в Таоюань Леопардс из тайваньской лиги T1 к нему проявили неуважение, предложив издевательские условия контракта.

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