Лидеры Голден Стэйт одобрили возможное подписание Ховарда

Похоже, что "Супермен" действительно скоро вернется из Тайваня в НБА.

Несколькими днями ранее появилась информация, что Голден Стэйт готов вернуть Дуайта Ховарда в НБА. И, судя по всему, к этому и идет весь процесс.

Как сообщает журналист Bleacher Report Джейсон Дюмас, Ховард прошел собеседование с "воинами", а лидеры Уорриорз одобрили кандидатуру 37-летнего центрового.

По информации источника, Ховард должен отправиться в Лос-Анджелес, где проведет тренировку с Дрэймондом Грином и Крисом Полом.

Объявление о подписании контракта с чемпионом НБА 2020 года может состояться в ближайшее время.

Source: Dwight Howard has wrapped up his two-day interview process with the Warriors. A decision could come as soon as today. The vets have signed off on the idea of bringing Dwight into the fold. He will now head to LA to workout with Draymond & CP3 on Thursday. — Jason Dumas (@JDumasReports) September 21, 2023

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Напомним, что еще в июне Дуайт Ховард выразил желание покинуть Тайвань, где он провел предыдущий сезон, и вернуться в НБА.

По мнению восьмикратного участника Матча всех звезд, в Таоюань Леопардс из тайваньской лиги T1 к нему проявили неуважение, предложив издевательские условия контракта.

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