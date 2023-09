Лидеры Голден Стэйт одобрили возможное подписание Ховарда

Несколькими днями ранее появилась информация, что Голден Стэйт готов вернуть Дуайта Ховарда в НБА. И, судя по всему, к этому и идет весь процесс.

Как сообщает журналист Bleacher Report Джейсон Дюмас, Ховард прошел собеседование с "воинами", а лидеры Уорриорз одобрили кандидатуру 37-летнего центрового.

По информации источника, Ховард должен отправиться в Лос-Анджелес, где проведет тренировку с Дрэймондом Грином и Крисом Полом.

Объявление о подписании контракта с чемпионом НБА 2020 года может состояться в ближайшее время.

Source: Dwight Howard has wrapped up his two-day interview process with the Warriors. A decision could come as soon as today. The vets have signed off on the idea of bringing Dwight into the fold. He will now head to LA to workout with Draymond & CP3 on Thursday.