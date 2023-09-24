Харден все еще надеется на обмен из Филадельфии в Клипперс

"Бороду" не смущает тот факт, что стороны некоторое время назад сообщили о прекращении переговоров.

Минувшим летом Джеймс Харден поссорился с генменеджером Филадельфии Дэрилом Мори и потребовал обменять себя в другую команду.

Ближе всего 34-летний защитник находился к трейду в Лос-Анджелес, однако Сиксерс не смогли договориться с Клипперс об условиях сделки.

В августе 76-ые заявили, что они прекратили переговоры с "парусниками", после чего появилась информация, что именно ЛАК инициировали остановку переговоров.

Однако "Борода" не теряет надежд перебраться в Калифорнию. Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на Yahoo! Sports, Харден все еще верит в то, что следующий сезон он начнет в составе Клипперс.

На пути его желания, скорее всего, встанет сама Филадельфия, которая хочет получить максимум от потенциальной сделки, чтобы увеличит шансы команды на борьбу за чемпионский титул.

Читай также: Дюрант вступил в спор с фанатом насчет сложности НБА и европейского баскетбола

Однако другая сторона переговоров вряд ли захочет отдавать многое за игрока, у которого остался всего год по контракту - у организации не будет гарантий, что Харден не уйдет следующим летом в качестве свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!