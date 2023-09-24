iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Харден все еще надеется на обмен из Филадельфии в Клипперс

"Бороду" не смущает тот факт, что стороны некоторое время назад сообщили о прекращении переговоров.
Сегодня, 13:59
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Минувшим летом Джеймс Харден поссорился с генменеджером Филадельфии Дэрилом Мори и потребовал обменять себя в другую команду.

Ближе всего 34-летний защитник находился к трейду в Лос-Анджелес, однако Сиксерс не смогли договориться с Клипперс об условиях сделки.

В августе 76-ые заявили, что они прекратили переговоры с "парусниками", после чего появилась информация, что именно ЛАК инициировали остановку переговоров.

Однако "Борода" не теряет надежд перебраться в Калифорнию. Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на Yahoo! Sports, Харден все еще верит в то, что следующий сезон он начнет в составе Клипперс.

На пути его желания, скорее всего, встанет сама Филадельфия, которая хочет получить максимум от потенциальной сделки, чтобы увеличит шансы команды на борьбу за чемпионский титул.

Читай также: Дюрант вступил в спор с фанатом насчет сложности НБА и европейского баскетбола

Однако другая сторона переговоров вряд ли захочет отдавать многое за игрока, у которого остался всего год по контракту - у организации не будет гарантий, что Харден не уйдет следующим летом в качестве свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс

Статьи по теме

Возвращение блудного Бена: Симмонс не против вернуться в Филадельфию Возвращение блудного Бена: Симмонс не против вернуться в Филадельфию
Лидеры Клипперс хотят, чтобы команда выменяла Хардена у Филадельфии Лидеры Клипперс хотят, чтобы команда выменяла Хардена у Филадельфии
Ключевой футболист Реала пропустит мадридское дерби Ключевой футболист Реала пропустит мадридское дерби
Миддлтон не переживает насчет нежелания Янниса продлевать контракт с Милуоки Миддлтон не переживает насчет нежелания Янниса продлевать контракт с Милуоки
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа16:06
Ключевой футболист Реала пропустит мадридское дерби
НБА16:06
Миддлтон не переживает насчет нежелания Янниса продлевать контракт с Милуоки
Украина15:53
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу
Украина15:38
Арендованный у Динамо украинец отметился очередным ассистом в европейском чемпионате
Футбол15:27
Забарный с первых минут сыграет против Брайтона
Европа15:19
Мудрик выйдет с первых минут на матч Челси против Астон Виллы
Европа15:13
Зинченко - в старте на северо-лондонское дерби
Европа15:05
"Мы уже сломали его": фанаты Челси смеются с "лимонной" теории успеха Почеттино
Бокс14:58
"Путь назад будет долгим": Промоутер Джойса сделал заявление о его будущем
Украина14:45
Заря - Днепр-1: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK