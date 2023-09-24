Харден все еще надеется на обмен из Филадельфии в Клипперс
Минувшим летом Джеймс Харден поссорился с генменеджером Филадельфии Дэрилом Мори и потребовал обменять себя в другую команду.
Ближе всего 34-летний защитник находился к трейду в Лос-Анджелес, однако Сиксерс не смогли договориться с Клипперс об условиях сделки.
В августе 76-ые заявили, что они прекратили переговоры с "парусниками", после чего появилась информация, что именно ЛАК инициировали остановку переговоров.
Однако "Борода" не теряет надежд перебраться в Калифорнию. Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на Yahoo! Sports, Харден все еще верит в то, что следующий сезон он начнет в составе Клипперс.
На пути его желания, скорее всего, встанет сама Филадельфия, которая хочет получить максимум от потенциальной сделки, чтобы увеличит шансы команды на борьбу за чемпионский титул.
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Однако другая сторона переговоров вряд ли захочет отдавать многое за игрока, у которого остался всего год по контракту - у организации не будет гарантий, что Харден не уйдет следующим летом в качестве свободного агента.
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