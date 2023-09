Дюрант вступил в спор с фанатом насчет сложности НБА и европейского баскетбола

Кевин Дюрант никогда не стеснялся спорить с поклонниками баскетбола в социальных сетях.

Когда был раскрыт его фейковый аккаунт, он был вынужден продолжить это делать уже под своим именем.

Недавно он решил поспорить с одним из фанатов, который считает, что в НБА играть легче, чем в Европе.

"НБА легкая, Евролига сложная. Все говорят одно и то же. Эмбиид в Европе не смог бы набирать в среднем 30 очков", - написал пользователь с ником @bmoe-careful.

На это Кей Ди ответил: "Ахаха, съе*ись отсюда. Вы все сумасшедшие".

Фанат продолжил: "Вы все не играете в защите. Игра (в НБА) построена вокруг набора очков, вот и все. Мы каждый день видим эту игру".

Дюрант в ответ написал: Бро, никто не будет воспринимать тебя всерьез, если ты продолжишь так говорить, чувак. Ты слишком стараешься быть не таким как все".

Bro nobody gonna take u serious talking like this man, u trying too hard to be different