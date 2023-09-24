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Баскетбол

Дюрант вступил в спор с фанатом насчет сложности НБА и европейского баскетбола

Кей Ди занялся одним из своих самых любимых занятий - спор с болельщиками в соцсетях.
Сегодня, 13:35
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Кевин Дюрант никогда не стеснялся спорить с поклонниками баскетбола в социальных сетях.

Когда был раскрыт его фейковый аккаунт, он был вынужден продолжить это делать уже под своим именем.

Недавно он решил поспорить с одним из фанатов, который считает, что в НБА играть легче, чем в Европе.

"НБА легкая, Евролига сложная. Все говорят одно и то же. Эмбиид в Европе не смог бы набирать в среднем 30 очков", - написал пользователь с ником @bmoe-careful.

На это Кей Ди ответил: "Ахаха, съе*ись отсюда. Вы все сумасшедшие".

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Фанат продолжил: "Вы все не играете в защите. Игра (в НБА) построена вокруг набора очков, вот и все. Мы каждый день видим эту игру".

Дюрант в ответ написал: Бро, никто не будет воспринимать тебя всерьез, если ты продолжишь так говорить, чувак. Ты слишком стараешься быть не таким как все".

После еще одной реплики собеседника звезда Финикса решила завершить диалог: "Ты просто ходишь вокруг да около. Ты победил, брат. Надеюсь, ты заказал пакет Евролиги, чтобы поддержать парней в этом году".

Стоит отметить, что с Кевином Дюрантом вряд ли бы согласились европейцы НБА.

Так, Яннис Адетокумбо и Лука Дончич не раз высказывались, что в НБА набирать очки куда легче, чем в Европе. Они делали акцент на том, как построена игра в обороне в европейском баскетболе, о чем и писал фанат.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Финикс Санз

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