Миддлтон не переживает насчет нежелания Янниса продлевать контракт с Милуоки
Несколькими днями ранее Яннис Адетокумбо получил возможность подписать с Милуоки новый контракт на три года и 169 миллионов долларов.
Однако, как и было заявлено ранее, Грик Фрик пока что не спешит продлевать соглашение с "оленями". Он хочет, чтобы команда усилила свой состав для борьбы за чемпионство.
Его одноклубник Крис Миддлтон не удивился отсутствию желания у Адетокумбо.
"Я думаю, что в любом случае это обычное дело. Лично меня это не касается. Я не думаю, что это повлияет на нас как на команду", - цитирует Миддлтона ESPN.
"Мы хотим, чтобы этот парень остался с нами, потому что он один из лучших игроков в мире. Он один из лучших игроков в истории франшизы".
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"Поэтому, когда он говорит такие вещи, я думаю, он просто хочет бросить вызов команде, организации, чтобы мы могли продолжать выигрывать титулы".
Напомним, что у Янниса Адетокумбо осталось еще три года по действующему контракту с Милуоки. На третий год у 28-летнего грека есть опция игрока.
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