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Баскетбол

Дюрант и Тейтум инвестировали в первую женскую волейбольную лигу США

Звезды НБА с другими знаменитостями решили поддержать развитие женского волейбола в своей стране.
Сегодня, 19:32
Кевин Дюрант и Джейсон Тейтум / Getty Images
Кевин Дюрант и Джейсон Тейтум / Getty Images

League One Volleyball (LOVB), первая профессиональная волейбольная лига США, собрала 35 миллионов долларов в качестве пожертвований.

Как сообщает The Athletic, в качестве инвесторов выступили звезды НБА Кевин Дюрант и Джейсон Тейтум.

Помимо них свои деньги также вложили баскетболистка Кэндис Паркер, олимпийская чемпионка-горнолыжница Линдси Вонн, олимпийская чемпионка-волейболистка Джордин Поултер и стендап-комик Эми Шумер.

LOVB дебютирует в следующем году: предсезонная подготовка начнется в ноябре 2024 года, а регулярный сезон продлится с января по март 2025 года. Финальная серия LOVB начнется в апреле.

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Будет шесть принимающих городов лиги, включая Атланту, Хьюстон, Омаху (Небраска), Солт-Лейк-Сити (Юта), Мэдисон (Висконсин) и еще один город, о котором будет объявлено позднее в этом году.

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