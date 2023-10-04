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Баскетбол

Комиссия Конгресса США призвала НБА запретить продажу определенной китайской продукции

Американские власти хотят, чтобы лига избавилась от экипировки, изготовленной принудительным трудом.
Сегодня, 12:07
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

Двухпартийная комиссия Конгресса США, ссылаясь на заявленные ценности НБА, призвала лигу запретить продажу и использование обуви и другой спортивной одежды, изготовленной в результате принудительного труда в Китае, сообщает ESPN.

Комиссия также попросила НБА встретиться с жертвами репрессий авторитарного правительства.

В письме, отправленном комиссару НБА Адаму Сильверу, лидеры Исполнительной комиссии Конгресса по Китаю попросили его встретиться с различными группами, чтобы "узнать о печальной реальности геноцида".

В письме также содержится призыв к лиге запретить любую экипировку с логотипом НБА, изготовленную с использованием принудительного труда из Китая. 

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К тому же была озвучена просьба запретить игрокам носить в дни игр обувь, изготовленную китайскими компаниями с использованием хлопка из Синьцзяна (регион, где проживает более миллиона уйгурских мусульман, которые содержатся в лагерях с колючей проволокой).

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