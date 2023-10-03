Конец саги имени Лилларда: кто что получил и на что теперь претендует в НБА

Минувшим летом отношения Дэмиана Лилларда с Портлендом оказались максимально натянутыми: Дэйм потребовал у команды использовать ее третий пик драфта-2023 для обмена звезды, которая должна помочь ему бороться за чемпионство.

Однако фронт-офис Трэйл Блэйзерс поступил по-своему, выбрав на драфте Скута Хендерсона и оставив его в составе. Это стало последней каплей для Лилларда, который запросил обмен.

Все лето агент баскетболиста постоянно подливал масло в огонь: от него исходили заявления "Дэйм хочет только в Майами", "Если его обменяют не в Майами, он не будет играть" и все в таком духе.

Практически все, от фанатов до аналитиков, были уверены в том, что разыгрывающий окажется во Флориде. Но нет, судьба сыграла с Хит злую шутку: не желая отдавать Портленду то, что он требовал, Майами остался ни с чем.

Лиллард уехал в Милуоки в рамках трехсторонней сделки (помог Финикс) к Яннису Адетокумбо, который сам недавно предупредил руководство "оленей", что им нужно усиливать команду, если они хотят, чтобы он переподписался.

И после того, как весь этот сюжет закрепился сделкой по Джру Холидею между Портлендом и Бостоном, ISPORT предлагает короткий анализ того, что команды получили в рамках данного трейда, что их ждет дальше и какие планы у главных лиц сделки.

Милуоки

Источник: iSport.ua

Тут все довольно просто: две звезды, которые хотели усилить свои команды, в итоге оказались одноклубниками. По идее, это должно убедить Янниса поставить подпись под новым контрактом. Так что желания игроков стали реальностью, но с небольшой оговоркой.

Лиллард неоднократно заявлял, что хочет провести всю свою карьеру в Портленде, его там все устраивало. И руководство вроде как было "за" такой сценарий, но летние разногласия разрушили их идиллию, которая вынудила Дэйма пойти на отчаянный шаг.

В ситуации с Яннисом все куда проще: он потерял своего друга в лице Джру Холидея, но получил более звездного игрока, который может разгрузить его в атаке, став полноценной второй опцией.

Защита "оленей" с потерей Холидея и Грэйсона Аллена станет хуже, это факт. Но она не должна просесть настолько, что эту проблему не сможет перекрыть заметный апгрейд нападения.

Обмен Дэйма сделал Милуоки в глазах букмекеров главным претендентом на чемпионство, что довольно близко к истине. Бакс решили расстаться с некоторыми хорошими игроками и драфт-пиками ради результата здесь и сейчас.

И если смотреть на Восток, то все должны готовиться к финалу конференции Милуоки - Бостон. Вопросы лишь вызывает кандидатура нового тренера в лице Эдриана Гриффина, у которого нет опыта самостоятельного управления командой, особенно такого уровня.

Оценка трейда: 8 из 10.

Портленд

Источник: iSport.ua

Трэйл Блэйзерс можно назвать главными победителями в этой ситуации, ведь они получили именно то, на что и рассчитывали. Им удалось выжать максимум из обеих сделок.

Организация решила не идти на поводу у Майами, который хотел просто дождаться момента, когда ПТБ будут вынуждены согласиться на такого ненужного им Тайлера Хирро. В итоге клуб из Орегона сорвал джекпот.

Теперь в распоряжении Чонси Биллапса будет множество молодых и талантливых игроков, которые будут постоянно играть и развиваться (Эйтон, Уильямс, Хендерсон, Саймонс). Особенно хорошо смотрится обновление на позиции центрового: Юссуф Нуркич был хорош, но перелом ноги четыре года назад так и не позволил выйти ему на новый уровень.

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Можно отдельно порадоваться за Эйтона, на которого теперь не будет давить фан-база Финикса. Однако с этого момента ему все равно придется доказывать, что он стоит своего контракта на 102 миллиона долларов за оставшиеся три года.

Хендерсон после отъезда Лилларда станет основным разыгрывающим, и ему никто не будет мешать прогрессировать. На передней и задней линиях образуются связки, за которыми стоит следить в будущем: Скут и Саймонс будут зажигать при розыгрыше, а Уильямс и Эйтон будут доминировать в "краске" - это должно быть красиво.

Не стоит также забывать и о драфт-пиках, которые могут обеспечить Портленду светлое будущее - пользоваться своими выборами они умеют, это уж точно.

Оценка трейда: 10 из 10.

Финикс

Источник: iSport.ua

Коллектив из Аризоны стал той самой веревкой, которая позволила связать трейд Лилларда воедино. И он, возможно, в этой сделке стал теневым победителем, о котором мало кто говорит.

Санз избавились от Эйтона, который перестал развиваться, а его ссора с Монти Уильямсом не пошла на пользу команде, которая два года подряд вылетает из плей-офф слишком рано.

На место Деандре пришел Юссуф Нуркич, который должен лучше играть в обороне, добавив команде крепости - уж слишком Эйтон боялся борьбы под кольцом.

При этом Финикс получил такой необходимый резерв, который укоротился из-за зимней сделки по Кевину Дюранту. Нассир Литтл и Кеон Джонсон это не лучший набор ролевиков, но уж лучше так, чем без них. Да и никто не запрещает команде обменять их на что-то более весомое (если получится).

Грэйсон Аллен должен будет постараться заменить Микала Бриджеса, без которого оборона Санз заметно просела. А работать на защиту Аллену придется, еще и как.

В целом же Финикс, как и Милуоки, стал сильнее, скамейка стала шире, а возможностей у команды появилось больше. Не стоит забывать, что летом франшиза получила Брэдли Била, так что баскетбол в Аризоне будет интересный.

Оценка трейда: 10 из 10.

Бостон

Источник: iSport.ua

За одно лето Бостон потерял своих двух лучших защитников, Маркуса Смарта и Роберта Уильямса III. На их место у Портленда был выменян Джру Холидей. Никто не отбирает у Холидея его оборонительные способности, но он один вряд ли сможет заменить эту парочку.

Джру не самый выдающийся игрок в атаке, что показал недавний плей-офф (17,8 очков в среднем за серию с Майами - и это при травмированном Яннисе). Но этот вопрос закроют другие игроки (Тейтум, Браун, Порзингис).

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Проблемами могут стать его возраст (33 года) и контракт. У Холидея остается всего год - следующим летом он может стать свободным агентом, если откажется от опции игрока. Однако зарубежные СМИ уже написали, что "кельты" хотят переподписать его.

Никто не ожидал, что Бостон откажется от Уильямса, а вот расставание с Малкольмом Брогдоном просматривалось. Команда пыталась использовать его в первом варианте трейда Порзингиса, о чем игрок узнал и что ему совсем не понравилось. Так что клуб избавился от недовольного Брогдона. Обмен "Таймлорда" можно объяснить тем, что он подвержен травмам.

В целом, трейд получился хорошим, есть ощущение, что Джру хорошо зайдет в нынешний ростер "кельтов", где он возьмет на себя оборонительные функции. На бумаге Бостон - один из главных фаворитов на титул.

Однако стоит Порзингису получить очередную травму, как тут же Селтикс сильно просядут в плане габаритов, ведь без Уильямса среди бигменов, которые точно будут играть, останется один дед Эл Хорфорд.

Оценка трейда: 8 из 10.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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