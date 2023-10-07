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Баскетбол

"Это благословение": Пол рад продолжить свою карьеру в Голден Стэйт

Ветеран лиги будет выступать за команду, которую так много раз пытался обыграть.
Сегодня, 11:03
Крис Пол / Getty Images
Крис Пол / Getty Images

На закате своей карьеры Крис Пол присоединился к Голден Стэйт - к команде, которая часто мешала ему выйти в Финал НБА.

И пока главный тренер "воинов" Стив Керр не сообщил, в какой роли он будет использовать баскетболиста, сам 38-летний разыгрывающий просто рад возможности продолжать играть в любимую игру, о чем он и рассказал во время медиа-дня.

"Получить возможность продолжать приходить сюда и играть из года в год – это благословение", - цитирует Пола ClutchPoints.

"Ничто не приносит такой радости, как игра. Учитывая всю перспективу, круто, когда в твоей команде появляются новички и молодые ребята".

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Новый регулярный сезон Уорриорз начнут против бывшей команды Криса Пола - матч Голден Стэйт - Финикс состоится 24 октября в Чейз-Центре.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крис Пол Голден Стэйт Уорриорз

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