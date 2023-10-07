Дончич назвал имя баскетболиста, которого считает величайшим в истории

Выбор словенца мало кого может удивить по разным на то причинам.

В пятницу, 6 октября, в Абу-Даби прошел первый предсезонный матч НБА, в котором Миннесота одолела Даллас со счетом 111:99.

Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич, набравший за 17 минут на паркете линию из 25 очков и 5 подборов.

После матча на пресс-конференции ему задали вопрос, кого он считает величайшим игроком в истории баскетбола, также попросив назвать лучшую стартовую пятерку по его мнению.

"Для меня это Эм Джей (Майкл Джордан). Это Эм Джей. Не знаю насчет лучшей пятерки, надо думать", - приводит слова Луки NBACentral.

Luka Doncic says Michael Jordan is the greatest player of all time pic.twitter.com/Fxjo50hxX7 — NBACentral (@TheDunkCentral) October 6, 2023

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Стоит отметить, что Лука Дончич связан контрактом с брендом Майкла Джордана. По этой сделке выходит в свет именная линейка кроссовок словенца.

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