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Баскетбол

Дончич назвал имя баскетболиста, которого считает величайшим в истории

Выбор словенца мало кого может удивить по разным на то причинам.
Сегодня, 08:18
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

В пятницу, 6 октября, в Абу-Даби прошел первый предсезонный матч НБА, в котором Миннесота одолела Даллас со счетом 111:99.

Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич, набравший за 17 минут на паркете линию из 25 очков и 5 подборов.

После матча на пресс-конференции ему задали вопрос, кого он считает величайшим игроком в истории баскетбола, также попросив назвать лучшую стартовую пятерку по его мнению.

"Для меня это Эм Джей (Майкл Джордан). Это Эм Джей. Не знаю насчет лучшей пятерки, надо думать", - приводит слова Луки NBACentral.

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Стоит отметить, что Лука Дончич связан контрактом с брендом Майкла Джордана. По этой сделке выходит в свет именная линейка кроссовок словенца.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Джордан Даллас Маверикс Лука Дончич

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