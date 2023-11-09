Звезда Денвера пропустит остаток месяца из-за травмы
Звезда Денвера Джамал Мюррей пропустит остаток месяца из-за растяжения правого подколенного сухожилия, сообщает ESPN.
Наггетс придерживаются осторожного подхода, чтобы гарантировать, что у игрока не будет длительных проблем с подколенным сухожилием в дальнейшем.
В организации есть ожидание, что Мюррею понадобится три-четыре недели, чтобы должным образом восстановиться, прежде чем вернуться в игру.
Джамал Мюррей получил травму во время победного матча над Чикаго (123:101) в воскресенье, 5 ноября.
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Стоит отметить , что 26-летний защитник пропустил завершение тренировочного лагеря Денвера в октябре из-за аналогичной травмы.
Однако главный тренер Наггетс Майкл Мэлоун отметил, что недавнее растяжение подколенного сухожилия у Мюррея произошло во время матча против Буллз, а не до старта сезона.
На данный момент Денвер занимает первое место Западной конференции, имея баланс побед 8-1.
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