Звезда Денвера пропустит остаток месяца из-за травмы

Действующие чемпионы НБА остались на длительный период без своего основного защитника.

Звезда Денвера Джамал Мюррей пропустит остаток месяца из-за растяжения правого подколенного сухожилия, сообщает ESPN.

Наггетс придерживаются осторожного подхода, чтобы гарантировать, что у игрока не будет длительных проблем с подколенным сухожилием в дальнейшем.

В организации есть ожидание, что Мюррею понадобится три-четыре недели, чтобы должным образом восстановиться, прежде чем вернуться в игру.

Джамал Мюррей получил травму во время победного матча над Чикаго (123:101) в воскресенье, 5 ноября.

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Стоит отметить , что 26-летний защитник пропустил завершение тренировочного лагеря Денвера в октябре из-за аналогичной травмы.

Однако главный тренер Наггетс Майкл Мэлоун отметил, что недавнее растяжение подколенного сухожилия у Мюррея произошло во время матча против Буллз, а не до старта сезона.

На данный момент Денвер занимает первое место Западной конференции, имея баланс побед 8-1.

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