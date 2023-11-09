Яннис был удален с площадки за жест, который обычно ни к чему не приводит

По всей видимости, в этот день у судьи было не самое хорошее настроение.

Звезда Милуоки Яннис Адетокумбо был удален с площадки во время матч против Детройта (120:119).

Грик Фрик получил два технических фола, причем второй вызвал вопросы как у самого игрока, так и у комментаторов встречи.

На старте третьей четверти Яннис сделал блок-шот, после чего подхватил мяч, пробежал через всю площадку и забил данк через Айзею Стюарта.

Бигмен "оленей" отпраздновал это жестом, который всем знаком - Яннис показал, что соперник для него был "слишком маленький", чтобы тот мог помешать ему.

Однако это не понравилось арбитру, который выписал Адетокумбо технический фол, ставший для игрока вторым, что означало его удаление с площадки.

Giannis Antetokounmpo was ejected after receiving his second technical foul...



Did the referees get the call right?



🎥 @BallySportWIpic.twitter.com/fXuEMN7SFC — The Athletic (@TheAthletic) November 9, 2023

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После матча представитель НБА Родни Мотт объяснил, что в этом моменте было не так.

"После данка Яннис повернулся к сопернику и начал насмехаться над ним, что наказывается техническим фолом за неспортивное поведение", - цитирует Мотта BasketNews.

Яннис Адетоумбо завершил матч с 15 очками, 9 подборами, 5 передачами, 3 блок-шотами и 1 передачей в активе.

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