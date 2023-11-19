Лучший оборонительный игрок НБА 2022 года вынужден пропустить 3-5 недель

Мемфис на длительный период потерял одного из важнейших игроков основы.

Защитник Мемфиса Маркус Смарт пропустит от трех до пяти недель из-за вывиха левой ноги, что пополнит и без того длинный список травм команды, сообщает ESPN.

По информации источника, лучший оборонительный игрок НБА 2022 года повредил ногу во время недавнего проигранного матча с Лейкерс (107:134).

Смарт - третий лучший скорер команды Тейлора Дженкинса, набирая в среднем 12,5 очка за игру. Он также возглавляет Мемфис по среднему количеству передач (5,0) и перехватов (2,0), будучи одним из четырех игроков, которые провели все 11 матчей на старте сезона.

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Напомним, что Мемфис по-прежнему не может рассчитывать на свою главную звезду Джа Моранта, дисквалифицированного на 25 матчей.

К тому же, недавно Стивен Адамс перенес операцию на колене, из-за чего он пропустит весь сезон, а Брэндон Кларк все еще восстанавливается после разрыва левого ахиллова сухожилия, полученного в начале марте.

Мемфис, занимавший второе место Западной конференции в каждом из последних двух сезонов, в настоящее время идет тринадцатым с результатом 3–9.

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