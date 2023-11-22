Внутрисезонный турнир НБА: Филадельфия в овертайме проиграла Кливленду, Лейкерс победили Юту

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 22 ноября, в НБА продолжился внутрисезонный турнир, в рамках которого были сыграны пять матчей.

Результаты матчей НБА за 21 ноября

Восточная конференция

Группа А

Атланта – Индиана 152:157 (40:34, 46:39, 28:46, 38:38)

Атланта: Янг (38 + 8 передач), Мюррэй (28 + 5 потерь), Джонсон (17 + 7 подборов + 6 передач), Капела (14), Хантер (7) – старт; Богданович (26), Бей (12 + 10 подборов), Оконгву (7), Мэттьюз (3).

Индиана: Халибертон (37 + 16 передач + 6 потерь), Хилд (24), Несмит (17), Б. Браун (13), Тернер (11 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Топпин (21 + 6 передач), Матурин (19), Смит (6), Шеппард (5), Джексон (2 + 4 блок-шота), Макконнелл (2).

Филадельфия – Кливленд 119:122 OT (24:27, 29:38, 26:23, 31:22, 9:12)

Филадельфия: Эмбиид (32 + 13 подборов + 5 блок-шотов + 6 потерь), Макси (30 + 6 передач), Харрис (23), Мелтон (13), Батюм (5) – старт; Хауз (7), Рид (4), Ковингтон (3 + 7 подборов), Беверли (2), Спрингер (0), М-с Моррис (0).

Кливленд: Гарлэнд (32 + 8 передач), Аллен (26 + 13 подборов), Струс (20 + 6 передач), Э. Мобли (18 + 12 подборов), Уэйд (0 + 8 подборов) – старт; Ньянг (12 + 7 подборов), Портер (12 + 9 передач), Томпсон (2), Меррилл (0).

Группа С

Орландо – Торонто 126:107 (30:23, 37:33, 33:26, 26:25)

Орландо: Банкеро (25), Саггс (18), Ф. Вагнер (17), Блэк (5), Битадзе (5 + 7 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов) – старт; Энтони (15 + 10 передач), Г. Харрис (10), М. Вагнер (10), Айзек (9), Инглс (6), Окики (6), Скофилд (0), Хьюстан (0).

Торонто: Шредер (24), Сиакам (16 + 8 передач), Барнс (14 + 8 подборов + 5 потерь), Ануноби (11), Пелтль (10 + 10 подборов) – старт; Флинн (6), Макдэниэлс (5), Портер (5), Ачиува (5), Дик (3), Трент (3), Буше (3), Темпл (2).

Западная конференция

Группа А

Финикс – Портленд 120:107 (34:21, 22:30, 38:31, 26:25)

Финикс: Дюрант (31 + 9 передач), Букер (28 + 6 передач), Нуркич (18 + 12 подборов + 4 блок-шота), Гордон (10), Аллен (8) – старт; Литтл (13), Юбэнкс (7), Гудвин (2), Окоги (2), Бэйтс-Диоп (1), Мету (0).

Портленд: Грант (26 + 6 передач), Брогдон (19), Эйтон (18 + 8 подборов), Шарп (10), Камара (7) – старт; Рит (10), Уокер (8), Мэйс (6), Мюррэй (3), Буей (0), Тайбулл (0), Браун (0), Рупер (0).

Лейкерс – Юта 131:99 (32:17, 30:24, 40:34, 29:24)

Лейкерс: Дэвис (26 + 16 подборов), Расселл (20 + 8 передач), Джеймс (17 + 7 подборов + 9 передач), Принс (4), Реддиш (0) – старт; Ривз (19), Вуд (16 + 8 подборов), Хатимура (12), Хэйс (10), Кристи (7).

Юта: Коллинз (15), Маркканен (10 + 8 подборов), Джордж (9), Кларксон (7), Агбаджи (0) – старт; Юртсевен (18), Секстон (14), Фонтеккьо (11), Хортон-Такер (6 + 7 передач), Данн (5), Олиник (4), Шаманич (0).

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