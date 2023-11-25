НБА изучает обвинения в отношениях с несовершеннолетней в сторону юной звезды лиги

У игрока Оклахомы-Сити Тандер Джоша Гидди могут начаться серьезные проблемы.

Как сообщает Шемс Чарания, ссылаясь на пресс-аташе лиги Майка Басса, НБА изучит обвинения в сторону Гидди в неподобающих взаимоотношениях с несовершеннолетней.

На данный момент неизвестно, какое наказание стоит ожидать со стороны лиги, если вину удастся доказать .

Сам баскетболист и тренер Оклахомы-Сити Марк Дейгнолт отказались комментировать ситуацию.

Напомним, ранее один из пользователей сети распространил фото и видео материалы, которые якобы доказывают, что Гидди встречается с ученицей старшей школы Лив Кук.

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