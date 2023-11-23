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Баскетбол

Юную звезду НБА подозревают в отношениях с несовершеннолетней девушкой

У Джоша Гидди серьезные репутационные проблемы.
Сегодня, 20:36
Джош Гидди / Getty Images
Джош Гидди / Getty Images

Форвард Оклахомы-Сити Тандер Джош Гидди попал в репутационный скандал из-за подозрений в отношениях с несовершеннолетней девушкой.

Один из пользователей сети опубликовал совместные фото и видео Джоша с девушкой, которую зовут Лив Кук.

Согласно информации в открытом доступе, Лив все еще является ученицей одной из старших школ Калифорнии.

Под одним из общих фото Гидди и Кук стоит подпись: "Только что потра****сь с Джошем Гидди", а на одном из видео баскетболист говорит: "Я со своей девченкой, сейчас поедем ко мне".

Напомним, ранее сообщалось, что победитель футбольной Лиги чемпионов арестован из-за изнасилования собственной дочери.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Оклахома-Сити Тандер Джош Гидди

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