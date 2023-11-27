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Баскетбол

НБА: Милуоки одержал победу над Портлендом, Бостон обыграл Атланту

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:55
Бостон победил Атланту / Getty Images
Бостон победил Атланту / Getty Images

В ночь на понедельник, 27 ноября, состоялись восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 26 ноября

Милуоки – Портленд 108:102 (26:31, 26:37, 23:20, 33:14)

Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 16 подборов + 6 передач), Лиллард (31), Бизли (14), Б. Лопес (10 + 4 блок-шота), Джексон (0) – старт; Портис (12 + 8 подборов), Коннотон (5), Пэйн (3), Боучэмп (0), Т. Адетокумбо (0), Грин (0).

Портленд: Грант (22), Брогдон (18 + 8 подборов + 12 передач), Шарп (17), Эйтон (14 + 13 подборов), Камара (6) – старт; Хендерсон (13), Тайбулл (5), Уокер (4), Рит (3).

Бостон – Атланта 113:103 (33:26, 36:27, 21:29, 23:21)

Бостон: Тейтум (34 + 9 подборов + 6 потерь), Браун (21 + 7 подборов), Уайт (15 + 11 передач), Бэнтон (8), Хорфорд (6 + 15 подборов) – старт; Хаузер (12), Кета (7 + 10 подборов), Притчард (6), Корнет (4).

Атланта: Янг (33 + 7 передач + 5 потерь), Хантер (24), Бей (7 + 8 подборов), Мюррэй (6), Капела (4 + 8 подборов) – старт; Богданович (23 + 7 подборов), Оконгву (4), Мэттьюз (2), Гриффин (0).

Мемфис – Миннесота 97:119 (26:31, 17:29, 23:30, 31:29)

Мемфис: Джарен Джексон (18), Альдама (14 + 7 подборов), Бэйн (13 + 5 потерь), Бийомбо (10), Гильярд (0) – старт; Роуз (12), Родди (11), З. Уильямс (11), Науэлл (4), Лофтон (2), Харрисон (2), В. Уильямс (0), Кончар (0).

Миннесота: Эдвардс (24 + 7 передач), Конли (18 + 10 передач), Таунс (18 + 8 подборов), Гобер (13), Александер-Уокер (9) – старт; Рид (12), Андерсон (6), Браун (6), Милтон (6), Никс (3), Майнотт (2), Миллер (2).

Орландо – Шарлотт 130:117 (25:33, 36:24, 31:29, 38:31)

Орландо: Ф. Вагнер (30 + 7 подборов), Банкеро (23 + 7 подборов + 8 передач), Саггс (12), Битадзе (11 + 7 подборов), Блэк (2) – старт; Энтони (30 + 7 подборов + 7 передач), М. Вагнер (11 + 7 подборов), Хьюстан (6), Г. Харрис (5 + 6 передач), Инглс (0).

Шарлотт: Бриджес (23 + 10 подборов), Розир (22 + 9 передач + 5 потерь), Уильямс (12), Хэйворд (10), Болл (7) – старт; Миллер (20), Вашингтон (13), Тор (6), Смит (4), Макгауэнс (0), Маледон (0).

Нью-Йорк – Финикс 113:116 (22:34, 34:30, 36:31, 21:21)

Нью-Йорк: Брансон (35 + 8 передач), Рэндл (28), Барретт (9), Граймс (3), Робинсон (3 + 11 подборов) – старт; Куикли (18), Хартенштайн (7), Дивинченцо (6), Харт (4).

Финикс: Букер (28 + 11 передач), Гордон (25), Бэйтс-Диоп (9 + 7 подборов), Нуркич (8 + 10 подборов + 4 блок-шота), Окоги (3) – старт; Гудвин (14 + 7 подборов), Литтл (11), Мету (8), Ватанабе (7), Юбэнкс (3).

Бруклин – Чикаго 118:109 (19:36, 44:19, 33:28, 22:26)

Бруклин: Динуидди (24 + 7 передач), О'Нил (20 + 9 подборов), Бриджес (15 + 6 передач), К. Джонсон (10 + 6 передач), Финни-Смит (9) – старт; Уокер (20), Уотфорд (11), Шарп (9 + 9 подборов), Брукс (0).

Чикаго: Дерозан (27 + 6 передач), Уайт (23), Лавин (20), Уильямс (20), Вучевич (6 + 9 подборов) – старт; Досунму (5), Драммонд (4), Крэйг (4), Картер (0).

Кливленд – Торонто 105:102 (25:28, 17:24, 32:20, 31:30)

Кливленд: Гарлэнд (24 + 8 передач + 5 потерь), Струс (20 + 11 подборов), Аллен (18), Э. Мобли (12 + 14 подборов), Митчелл (10) – старт; Ньянг (8), Леверт (7), Томпсон (4), Окоро (2).

Торонто: Сиакам (18 + 8 подборов + 6 передач), Пелтль (18 + 13 подборов), Шредер (15), Барнс (15 + 8 подборов), Ануноби (11 + 7 подборов) – старт; Трент (13), Буше (5), Ачиува (4), Флинн (3), Портер (0).

Денвер – Сан-Антонио 132:120 (39:35, 33:25, 35:24, 25:36)

Денвер: Йокич (39 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Портер (25 + 7 подборов), Джексон (20 + 7 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (16 + 6 передач), Дж. Холидэй (5) – старт; Стротер (10), Джордан (6), К. Браун (5), Уотсон (4), Хафф (2), Ки (0), Пикетт (0), Ннаджи (0), Гиллеспи (0), Тайсон (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (22 + 11 подборов + 6 перехватов + 4 блок-шота), Брэнэм (15), К. Джонсон (10), Коллинз (9), Сохан (4) – старт; Васселл (19), Шэмпени (13), Джонс (10 + 6 передач), Бэсси (9), Осман (7), Грэм (2), Макдермотт (0), Мамукелашвили (0).

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