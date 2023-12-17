Один из величайших игроков в истории НБА был госпитализирован после падения

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар был госпитализирован после перелома бедра, сообщает официальный сайт НБА.

В субботу, 16 декабря, 76-летний Абдул-Джаббар был доставлен в больницу из-за перелома, полученного в результате падения во время концерта в Лос-Анджелесе. Минувшей ночью он был успешно прооперирован.

Дебора Моралес, представительница баскетболиста, выразила благодарность пожарной службе Лос-Анджелеса, которая оказала ему помощь на месте, а также "замечательной медицинской команде и врачам больницы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые очень заботятся о нем".

Никаких других подробностей о его состоянии не сообщается.

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В 2020 году Карим Абдул-Джаббар сообщил, что у него рак простаты. В 2009 году он объявил, что годом ранее у него был диагностирован хронический миелолейкоз, рак крови.

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