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Баскетбол

Морант помог Мемфису одолеть Новый Орлеан в своем первом матче после отстранения

При этом Гриззлис отыграли 24-очковое отставание, а сам Джа забросил победный бросок.
Сегодня, 10:11
Мемфис Гриззлис / Getty Images
Мемфис Гриззлис / Getty Images

Минувшей ночью в матче регулярного сезона НБА между Мемфисом и Новым Орлеаном состоялось возвращение Джа Моранта. И получилось оно триумфальным.

В конце второй четверти Гриззлис проигрывали 24 очка. Но к концу поединка им удалось отыграть отставание, несколько раз даже выйдя вперед.

В последней атаке матча при равном счете 113:113 мяч оказался у Моранта, который пошел в проход под кольцо и забросил победный бросок, принеся тем самым Мемфису победу в своей первой игре после отстранения - Джа пропустил 25 матчей.

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За практически 35 минут на паркете Джа Морант набрал линию из 34 очков, 6 подборов, 8 передач и 2 перехватов, имея при этом наивысший в команде коэффициент полезности (+12).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Новый Орлеан Пеликанс Джа Морант

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