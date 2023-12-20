Морант помог Мемфису одолеть Новый Орлеан в своем первом матче после отстранения

При этом Гриззлис отыграли 24-очковое отставание, а сам Джа забросил победный бросок.

Минувшей ночью в матче регулярного сезона НБА между Мемфисом и Новым Орлеаном состоялось возвращение Джа Моранта. И получилось оно триумфальным.

В конце второй четверти Гриззлис проигрывали 24 очка. Но к концу поединка им удалось отыграть отставание, несколько раз даже выйдя вперед.

В последней атаке матча при равном счете 113:113 мяч оказался у Моранта, который пошел в проход под кольцо и забросил победный бросок, принеся тем самым Мемфису победу в своей первой игре после отстранения - Джа пропустил 25 матчей.

JA MORANT WINS IT AT THE BUZZER 🤯 pic.twitter.com/Tu2MAComDY — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 20, 2023

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За практически 35 минут на паркете Джа Морант набрал линию из 34 очков, 6 подборов, 8 передач и 2 перехватов, имея при этом наивысший в команде коэффициент полезности (+12).

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