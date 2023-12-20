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Баскетбол

Лиллард стал 51-м игроком в истории НБА, который набрал 20 тысяч очков за карьеру

Звездный новичок Милуоки попал в элитную компанию баскетболистов.
Сегодня, 16:40
Дэмиан Лиллард / Getty Images
Дэмиан Лиллард / Getty Images

Минувшей ночью Милуоки обыграл Сан-Антонио со счетом 132:119 в матче регулярки НБА сезона-2023/24.

Одним из лучших игроков встречи стал звездный защитник "оленей" Дэмиан Лиллард, набравший 40 очков, 3 подбора, 4 передачи и 3 перехвата.

Как сообщает официальный сайт НБА, Лиллард стал 51-м игроком в истории лиги (и восьмым действующим), который набрал за карьеру 20 тысяч очков - на его счету 20 034 очка.

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Другими действующими игроками, набравшими 20 000+ очков, являются ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук, Стеф Карри, ДеМар ДеРозан и Крис Пол.

К тому же, Лиллард, Джеймс, Карри и Харден — единственные игроки в истории НБА, набравшие 20 000 очков и 5 000 передач, а также забросившие 2 000 трехочковых.

Лиллард покорил эту планку в своем 749-м матче, что позволило ему стать 17-м по скорости набору очков.

На данный момент Милуоки занимает второе место Восточной конференции, имея баланс побед 20-7. В нынешнем сезоне Дэмиан Лиллард набирает в среднем 26,3 очка, 4,5 подбора и 7,0 передачи за матч (рекордные показатели по карьере).

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Дэмиан Лиллард

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