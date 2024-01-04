Бруклин - первая команда НБА, которую оштрафовали за нарушение нового правила

Нетс решили дать отдохнуть своим звездам, из-за чего им придется расстаться с крупной суммой.

Бруклин Нетс стали первой командой НБА, наказанной лигой за нарушение недавно введенной политики лоад менеджмента игроков, сообщает The Athletic.

НБА оштрафовала организацию на 100 000 долларов за то, что она оставила вне заявки на матч против Милуоки 28 декабря четырех игроков, а именно Спенсера Динуидди, Кэма Джонсона, Ника Клэкстона и Дориана Финни-Смита.

Источник: Getty Images

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Команда объяснила их отсутствие травмами и предоставленным отдыхом. К тому же, после первой четверти на паркет больше не выходили Микал Бриджес, Кэм Томас и Ройс О'Нил.

НБА заявила, что расследовала решение Нетс и проконсультировалась с собственным независимым врачом.

Лига пришла к выводу, что эти четыре игрока могли принимать участие в игре, основываясь на медицинских стандартах, предусмотренных в политике.

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