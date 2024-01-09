iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Халибертон получил травму ноги в матче против Бостона

Если ситуация будет достаточно серьезной, игрок рискует пропустить Матч всех звезд в Индианаполисе.
Сегодня, 11:05
Тайриз Халибертон / Getty Images
Тайриз Халибертон / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Индиана обыграла Бостон со счетом 133:131.

По ходу второй четверти травму получил лидер Пэйсерс Тайриз Халибертон. За три минуты до конца четверти 23-летний разыгрывающий пошел в проход под кольцо. Однако у него поехала правая нога, в результате чего он упал на паркет, сообщает ESPN.

В итоге он не смог самостоятельно покинуть площадку - игроки Пэйсерс на руках отнесли его в раздевалку. По информации источника, у Тайриза растяжение левого подколенного сухожилия.

Читай также: Комиссар НБА отговорил Дрэймонда Грина завершать карьеру

После матча главный тренер Индианы Рик Карлайл выразил надежду, что МРТ не покажет серьезных повреждений у его подопечного.

Напомним, что в середине февраля в Индианаполисе пройдет Матч всех звезд-2024, и Тайриз Халибертон считается серьезным претендентом на то, чтобы попасть в стартовый состав.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Индиана Пэйсерс

Статьи по теме

Халибертон выдал историческое выступление в игре против Чикаго Халибертон выдал историческое выступление в игре против Чикаго
Яннис установил рекорд франшизы по набранным очкам и устроил скандал из-за мяча Яннис установил рекорд франшизы по набранным очкам и устроил скандал из-за мяча
Лейкерс - победители первого в истории внутрисезонного турнира НБА Лейкерс - победители первого в истории внутрисезонного турнира НБА
Американский миллиардер и кинопродюсер приобретет 15% акций Индианы Американский миллиардер и кинопродюсер приобретет 15% акций Индианы
Помочь журналистам

Видео

Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины
Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа14:15
16-летний украинец продлил контракт с Байером
НБА13:59
Легенда Лейкерс назвала данк ЛеБрона через Джорджа "данком века"
Бокс13:50
"Он должен исправить ошибки": Баколе сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Формула 113:36
В Монце начались работы над трассой с надеждой сохранить место в календаре Формулы 1
Европа13:25
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Другие13:10
С начала большой войны при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн грн
Европа13:01
"Хватит еб**нить, найди себе команду": легенда МЮ наехала на потенциально будущего игрока Барселоны
Европа12:50
"Легенда": Лунин похвастался встречей с экс-звездой Реала
Бокс12:25
Леннокс Льюис назвал соперника с сильнейшим ударом в карьере
Европа12:20
Бавария после неудачи с Дрэгушином переключилась на защитника участника Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK