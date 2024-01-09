Халибертон получил травму ноги в матче против Бостона

Если ситуация будет достаточно серьезной, игрок рискует пропустить Матч всех звезд в Индианаполисе.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Индиана обыграла Бостон со счетом 133:131.

По ходу второй четверти травму получил лидер Пэйсерс Тайриз Халибертон. За три минуты до конца четверти 23-летний разыгрывающий пошел в проход под кольцо. Однако у него поехала правая нога, в результате чего он упал на паркет, сообщает ESPN.

В итоге он не смог самостоятельно покинуть площадку - игроки Пэйсерс на руках отнесли его в раздевалку. По информации источника, у Тайриза растяжение левого подколенного сухожилия.

Читай также: Комиссар НБА отговорил Дрэймонда Грина завершать карьеру

После матча главный тренер Индианы Рик Карлайл выразил надежду, что МРТ не покажет серьезных повреждений у его подопечного.

Напомним, что в середине февраля в Индианаполисе пройдет Матч всех звезд-2024, и Тайриз Халибертон считается серьезным претендентом на то, чтобы попасть в стартовый состав.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!