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Баскетбол

Комиссар НБА отговорил Дрэймонда Грина завершать карьеру

После ряда скандалов и нескончаемой критики форвард Голден Стэйт раздумывал над уходом из баскетбола.
Сегодня, 09:45
Адам Сильвер и Дрэймонд Грин / Getty Images
Адам Сильвер и Дрэймонд Грин / Getty Images

В эмоциональном разговоре во время "The Draymond Green Show" форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин заявил, что комиссар НБА Адам Сильвер убедил его не завершать карьеру, сообщает ESPN.

Во время подкаста 33-летний баскетболист рассказал о периоде своей бессрочной дисквалификации после удара центрового Финикса Юсуфа Нуркича по лицу. Он признался, что всерьез раздумывал над завершением карьеры.

"Я сказал ему: "Адам, это уже слишком для меня. Это слишком. Мне все это становится слишком тяжело, и я собираюсь закончить с баскетболом", - сказал Дрэй.

"И Адам ответил: "Ты принимаешь очень опрометчивое решение. Я не позволю тебе этого сделать".

"У нас был долгий и замечательный разговор, который мне очень помог. Очень благодарен, что играю в лиге с таким комиссаром, как Адам, который больше хочет помочь тебе, чем причинить тебе вред. Для него важно помогать игрокам, а не наказывать их. Он много думает о нас".

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Вскоре Дрэймонд Грин должен вернуться в игру, пропустив уже 14 матчей Уорриорз.

Инцидент с Нуркичем стал для него вторым актом насилия, повлекшим за собой дисквалификацию в чемпионате за месяц. Ранее он был отстранен на пять игр за то, что 15 ноября схватил за шею Руди Гобера из Миннесоты и оттащил его от Клэя Томпсона.

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