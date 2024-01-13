НБА изменит формат проведения драфта

Лига решила разбить один большой вечер на два отдельных мероприятия.

НБА завершает разработку планов по превращению драфта 2024 года в двухдневное мероприятие, которое пройдет в Бруклине, сообщает ESPN.

Драфт будет разделен пополам: в первый день пройдет его первый раунд, а во второй день - второй раунд.

Однако лиге еще предстоит получить окончательное одобрение Национальной ассоциации баскетболистов, прежде чем план станет официальным. Стороны регулярно общаются по этому вопросу.

Причиной подобного расширения мероприятия называется желание команд получить больше времени, чтобы подготовиться ко второму раунду драфта, а также для проведения потенциальных сделок.

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По информации источника, команды были разочарованы хаотичной скоростью второго раунда и полагают, что в этом процессе может быть больше порядка, если между выборами будет один день.

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