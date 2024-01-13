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Баскетбол

НБА: Нет связи между лоад менеджментом и снижением риска получить травму

Лига представила результаты исследования, которые вряд ли обрадуют команды и некоторых игроков.
Сегодня, 20:59
Кавай Леонард / Getty Images
Кавай Леонард / Getty Images

На этой неделе НБА разослала командам данные исчерпывающего исследования, которое не выявило связи между лоад менеджментом игроков и снижением риска травм, сообщает официальный сайт лиги.

Таков был результат независимого исследования данных НБА за 10 лет, где лидеры спортивной медицины учитывали график, количество игр и нагрузку регулярного сезона, которую обычно несут игроки.

Участники исследования — доктор Джон Дифиори, доктор Кристина Мак и доктор Маккензи Херцог — заявили, что факторами травм могут быть и другие проблемы. Например: предыдущая история травм, предыдущая операция и возраст.

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Также они уточнили, что в отчете не утверждается, что лоад менеджмент не работает. Доктор Дифиори добавил: "Необходим баланс между отдыхом и восстановлением".

В 57-страничном отчете подчеркивается разница между количеством пропусков игр звездными игроками.

С 1990-х годов по сегодняшний день среднее количество игр, пропущенных за сезон звездными игроками, значительно выросло. В 90-х это было 10,6 игры. В 2020-х годах это 23,9 игры.

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