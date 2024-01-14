НБА: Бостон Михайлюка уничтожил Хьюстон, Лейкерс без Леброна уступил Юте

В ночь на воскресенье, 14 января, состоялись восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Бостона Святослав Михайлюк принял участие в матче против Хьюстона. Спортсмен набрал шесть очков, сделав один подбор.

Результаты матчей НБА за 13 января

Бостон – Хьюстон 145:113 (35:31, 34:27, 43:28, 33:27)

Бостон: Браун (32), Тейтум (27 + 8 подборов), Порзингис (17 + 7 подборов), Уайт (13), Холидэй (11) – старт; Притчард (19),Хорфорд (7), Михайлюк (6), Хаузер (6), Бриссетт (5), Корнет (2),Стивенс (0).

Хьюстон: Шенгюн (19 + 10 подборов), Брукс (12), Грин (10), Смит (9),Ванвлит (5 + 7 передач) – старт; Уитмор (22 + 7 подборов),Томпсон (10 + 10 подборов), Грин (9), А. Холидэй (5), Уильямс (5),Буллок (3), Марьянович (2), Лэндейл (2), Тэйт (0).

Атланта – Вашингтон 99:127 (25:30, 22:28, 24:41, 28:28)

Атланта: Янг (21 + 10 передач), Бей (16 + 7 подборов), Мюррэй (13),Джонсон (5), Капела (4 + 8 подборов) – старт; Богданович (14),Оконгву (9 + 10 подборов), Мэтьюз (8), Фернанду (4), Форрест (4),Ланди (1), Гриффин (0).

Вашингтон: Кузма (29), Пул (20), Авдия (19 + 14 подборов + 9 передач),Гэффорд (10), Джонс (8 + 7 передач) – старт; Кулибали (12),Кисперт (11), Райт (8), Болдуин (8 + 9 подборов), Диалло (2), Бернард (0).

Мемфис – Нью-Йорк 94:106 (27:25, 30:28, 15:30, 22:23)

Мемфис: В. Уильямс (17 + 8 подборов + 8 передач), Кеннард (14), Родди(14), Тиллман (12 + 6 перехватов), Гильярд (5 + 7 передач) – старт; Джексон (20), З. Уильямс (10), Ларэвиа (2), Кончар (0).

Нью-Йорк: Рэндл (24 + 11 подборов + 6 потерь), Макбрайд (19), Ануноби (18 + 4 блок-шота), Дивинченцо (13), Хартенштайн (12 + 20 подборов + 4 блок-шота) – старт; Флинн (9), Харт (8 + 7 подборов), Граймс(3), Ачиува (0).

Оклахома-Сити – Орландо 112:100 (23:21, 26:19, 37:33, 26:27)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37 + 7 передач), Джейлен Уильямс (16),Холмгрен (15 + 8 подборов), Гидди (12 + 8 подборов), Дорт (12) – старт; Джо (9), Мицич (7), К. Уильямс (3), Уоллес (1), Уиггинс (0),Дженг (0).

Орландо: Банкеро (20 + 9 подборов + 8 передач), Хьюстан (14), Саггс (9),Битадзе (8 + 9 подборов), Окики (5) – старт; Энтони (14), Блэк(13), Куин (7), Айзек (6), М. Вагнер (4).

Милуоки – Голден Стэйт 129:118 (33:24, 21:32, 29:25, 46:37)

Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 9 подборов), Лиллард (27 + 7 передач),Миддлтон (24 + 10 передач), Бизли (11), Б. Лопес (11 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Джексон (10 + 10 подборов),Портис (10 + 8 подборов), Коннотон (3), Ливингстон (0).

Голден Стэйт: Подземски (23 + 10 подборов), Томпсон (21), Шарич (12 + 6 передач), Уиггинс (7), Луни (6) – старт; Куминга (28), Джексон-Дэвис (12), Киньонес (6), Джозеф (3).

Сан-Антонио – Чикаго 116:122 (23:35, 32:28, 39:31, 22:28)

Сан-Антонио: Джонс (30 + 9 подборов), Сохан (11 + 7 подборов), Шэмпени (6),Васселл (5), Барлоу (5) – старт; К. Джонсон (26), Брэнэм (14),Осман (9), Мамукелашвили (8 + 8 подборов), Уэсли (2).

Чикаго: Вучевич (24 + 16 подборов), Дерозан (20), Уайт (15), Карузо (11 + 6 передач), Лавин (10 + 7 передач) – старт; Досунму (21), Картер(14), Драммонд (7 + 11 подборов), Терри (0).

Даллас – Новый Орлеан 108:118 (20:29, 34:20, 27:39, 27:30)

Даллас: Ирвинг (33 + 6 передач), Хардуэй (24), Д. Джонс (24), Грин (9),Пауэлл (2 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Харди (8), Сет Карри (3), Лоусон (3), Клебер (2), Г. Уильямс (0).

Новый Орлеан: Хоукинс (34), Джонс (15), Валанчюнас (14 + 12 подборов + 7 передач), Маршалл (13), Дэниэлс (10 + 7 передач) – старт; Нэнс(14), Альварадо (14), Робинсон-Эрл (2), Льюис (2).

Юта – Лейкерс 132:125 (31:39, 33:28, 36:28, 32:30)

Юта: Маркканен (29 + 9 подборов), Секстон (27), Коллинз (19 + 13 подборов), Данн (7), Фонтеккьо (0) – старт; Кларксон (21),Джордж (19), Олиник (4), Кесслер (4), Агбаджи (2).

Лейкерс: Расселл (39 + 8 передач), Ривз (19), Дэвис (15 + 15 подборов + 11 передач + 4 блок-шота + 6 потерь), Принс (12), Реддиш (0) – старт; Хатимура (17), Вуд (15 + 9 подборов), Вандербилт (5),Кристи (3), Мэйс (0).

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