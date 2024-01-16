НБА: Бостон без Михайлюка победил Торонто, Майами лишь в овертайме дожало Бруклин

Вечером 15 января и в ночь с 15 на 16 января в регулярном сезоне НБА состоялось 11 матчей.

Среди результатов стоит выделить напряженный поединок между Майами Хит и Бруклин Нетс, очередную победу Бостона, которая в этот раз состоялась без украинца Святослава Михайлюка и разгром Индианы Ютой.

Филадельфия - Хьюстон 124:115

Филадельфия: Эмбиид (41 + 10 подборов), Макси (27 + 7 передач), Харрис (10), Убре (7), Батюм (5) Беверли (11 + 6 передач), М-с Моррис (8), Рид (7), Хауз (6), Коркмаз (2), Мартин (0).

Хьюстон: Грин (20), Шенгюн (19 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Брукс (18), Смит (13 + 7 подборов), Ванвлит (8), Томпсон (14), Уитмор (14), Лэндейл (4), Тэйт (2), Уильямс (2), Грин (1), А. Холидэй (0).

Даллас - Нью-Орлеан 125:120

Даллас: Ирвинг (42 + 7 подборов + 7 передач), Хардуэй (41), Грин (13), Лайвли (6 + 12 подборов), Клебер (4), Г. Уильямс (7 + 7 передач), Харди (5), Пауэлл (4), Лоусон (3), Сет Карри (0).

Нью-Орлеан:Уильямсон (30), Макколлум (23), Ингрэм (12), Джонс (10), Валанчюнас (6) – старт; Нэнс (14 + 8 подборов), Мерфи (14), Хоукинс (9), Дэниэлс (2), Маршалл (0).

Вашингтон - Детройт 117:129

Вашингтон: Джонс (22 + 7 передач), Кузма (21 + 8 подборов), Пул (16), Авдия (12), Гэффорд (8), Шэмет (11), Болдуин (9), Кисперт (8), Райт (5), Гилл (3), Кулибали (2), Дэвис (0), Диалло (0).

Детройт: Айви (24 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дюрен (20 + 19 подборов), Стюарт (16), Нокс (5), Хэйс (4 + 6 передач), Беркс (34), Томпсон (14 + 8 подборов), Уайзмен (6), Сассер (6), Харрис (0).

Нью-Йорк - Орландо 94:98

Нью-Йорк: Макбрайд (20), Ануноби (17), Дивинченцо (15), Рэндл (15), Хартенштайн (7 + 12 подборов), Граймс (8), Ачиува (6), Харт (4), Флинн (2).

Орландо: Банкеро (20), Окики (15), Хьюстан (7), Саггс (4), Битадзе (3 + 11 подборов), Картер (17), Энтони (15), Инглс (6), Фульц (6 + 7 передач), Айзек (5 + 7 подборов).

Атланта - Сан-Антонио 109:99

Атланта: Янг (36 + 13 передач), Джонсон (16 + 10 подборов + 7 передач + 6 перехватов + 5 потерь), Мюррэй (13 + 13 подборов), Капела (13 + 11 подборов + 4 блок-шота), Бей (10), Оконгву (7), Мэтьюз (6), Богданович (5), Форрест (3).

Сан-Антонио: Вембаньяма (26 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Сохан (23 + 8 подборов), Шэмпени (15), Джонс (6 + 12 передач), Васселл (4), Макдермотт (6), К. Джонсон (5 + 5 потерь), Барлоу (4 + 7 подборов), Брэнэм (4), Уэсли (3), Осман (3), Мамукелашвили (0).

Мемфис - Голден Стэйт 116:107

Мемфис: В. Уильямс (24 + 7 подборов), Джарен Джексон (18), Кеннард (11), З. Уильямс (4), Тиллман (2), Джексон (23), Родди (12 + 7 подборов), Гильярд (11), Альдама (11).

Голден Стэйт: Карри (26 + 8 передач + 5 потерь), Уиггинс (16), Шарич (13 + 7 подборов), Томпсон (9), Луни (8), Куминга (20 + 11 подборов), Подземски (8), Др. Грин (7 + 7 подборов), Джозеф (0), Киньонес (0), Джексон-Дэвис (0).

Кливленд - Чикаго 109:91

Кливленд: Митчелл (34 + 7 передач), Уэйд (12 + 7 подборов), Аллен (10 + 14 подборов), Окоро (7), Струс (2), Леверт (16 + 7 подборов + 7 передач), Меррилл (15), Ньянг (9), Томпсон (4).

Чикаго: Уайт (18 + 7 потерь), Лавин (17), Вучевич (17 + 10 подборов), Карузо (10), Дерозан (6), Досунму (10), Драммонд (8 + 10 подборов), Картер (5), Терри (0), Тэйлор (0).

Торонто - Бостон 96:105

Торонто: Барретт (24 + 9 подборов), Куикли (21), Сиакам (17), Барнс (10 + 13 подборов), Портер (2), Шредер (13 + 7 подборов), Макдэниэлс (5), Буше (4), Янг (0 + 7 передач).

Бостон: Холидэй (22 + 7 передач), Уайт (22), Тейтум (19 + 14 подборов + 6 передач), Порзингис (15 + 6 потерь), Хорфорд (10 + 11 подборов), Бриссетт (7), Корнет (4), Притчард (3), Хаузер (3).

Бруклин - Майами 95:96

Бруклин: Бриджес (26 + 9 подборов + 6 передач), Клэкстон (9 + 14 подборов), К. Джонсон (6), Финни-Смит (5 + 7 подборов), Динуидди (3), Томас (23), О'Нил (15 + 9 подборов), Смит (8), Уокер (0), Уотфорд (0).

Майами: Батлер (31), Хирро (29 + 11 подборов), Адебайо (11 + 20 подборов), Йович (5), Лаури (2), Ричардсон (9), Калеб Мартин (9), Д. Робинсон (0), Брайант (0), Хайсмит (0).

Юта - Индиана 132:105

Юта: Маркканен (32 + 10 подборов), Секстон (30), Коллинз (10), Фонтеккьо (8), Данн (4 + 6 передач), Джордж (19), Кларксон (17), Олиник (4), Агбаджи (4), Кесслер (4 + 5 блок-шотов), Шаманич (0), Юртсевен (0).

Индиана: Нембард (14), Хилд (14), Смит (12), Тернер (12), Матурин (11), Уокер (8), Браун (8), Макконнелл (8), Нвора (7), Шеппард (4), Тшибве (4), Топпин (2), Джексон (1), Джонсон (0).

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