ЛеБрон еще не определился насчет своего будущего в НБА

Возможно, что нынешний сезон станет для "Короля" последним в составе Лейкерс.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Лейкерс на выезде одолели Нью-Йорк со счетом 113:105.

Лучшим игроком в составе "пурпурно-золотых" стал ЛеБрон Джеймс, набравший линию из 24 очков, 5 подборов и 5 передач.

После матча 39-летний форвард поговорил с прессой впервые после того, как его агент Рич Пол опроверг слухи о возможном обмене суперзвезды из Лейкерс.

В разговоре с журналистами ЛеБрон признался, что он пока что еще не определился, что он собирается делать в межсезонье, сообщает ESPN.

Дело в том, что у него есть опция игрока на следующий сезон на сумму 51,4 миллиона долларов, которой он может воспользоваться до 29 июня. В ином случае он может либо переподписаться с "озерниками", либо выйти на рынок свободных агентов.

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Он также отказался объяснить, что означает его пост в социальных сетях с песочными часами.

Напомним, что ЛеБрон Джеймс не раз говорил о том, что он хочет дождаться момента, когда его сын Бронни выставит свою кандидатуру на драфт НБА, чтобы поиграть с ним в одной команде.

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