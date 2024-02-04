Док Риверс будет руководить командой Востока на Матче всех звезд-2024

Вот так всего за одну неделю он прошел путь от эксперта на ТВ до тренера команды НБА и тренера команды звездного уик-энда.

НБА на своем официальном сайте объявила, что Док Риверс будет руководить командой Востока во время Матча всех звезд-2024.

Стоит сразу обозначить, что заслуги самого Риверса в этом нет. Дело в том, что командами звездного уик-энда руководят наставники лучших команд Западной и Восточной конференций.

На первом месте Востока сейчас идет Бостон. Однако из-за того, что Джо Маззулла уже руководил командой на Матче всех звезд в прошлом году, это право перешло к тренеру второй лучшей команды Востока, которой является Милуоки.

Bucks head coach Doc Rivers and staff will coach the EAST during the 2024 #NBAAllStar Game (Sunday, 2/18 on TNT). pic.twitter.com/2G5NvRLSie — NBA (@NBA) February 4, 2024

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На Западе на эту роль претендуют Марк Дэйно (Оклахома) и Крис Финч (Миннесота) - у обоих коллективов одинаковый показатель соотношения побед к поражениям.

Напомним, что Док Риверс возглавил Милуоки всего неделю назад, сменив на посту главного тренера Эдриана Гриффина, чья работа не устроила фронт-офис клуба.

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