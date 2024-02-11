НБА: Даллас разгромил Оклахому, Голден Стэйт вырвал победу над Финиксом
В ночь на воскресенье, 11 февраля, состоялись 11 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 10 февраля
Даллас – Оклахома-Сити 146:111 (47:30, 24:32, 39:27, 36:22)
Даллас: Дончич (32 + 8 подборов + 9 передач), Ирвинг (25 + 8 передач), Клебер (12 + 12 подборов), Д. Джонс (8), Грин (6) – старт; Гэффорд (19 + 9 подборов), Вашингтон (14), Харди (11), Хардуэй (10), Лоусон (5), Пауэлл (2), Проспер (2), Уильямс (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (25), Холмгрен (13 + 12 подборов), Гидди (11), Джейлен Уильямс (9 + 7 передач), Дорт (5) – старт; Уоллес (15), Уотерс (9), Сарр (8), Уиггинс (7), Джо (6), Дженг (3), Покушевски (0), Джейлин Уильямс (0), К. Уильямс (0).
Клипперс – Детройт 112:106 (31:30, 18:28, 27:23, 36:25)
Клипперс: Джордж (33), Ленард (24), Харден (14 + 8 передач + 5 потерь), Зубац (6), Мэнн (2) – старт; Уэстбрук (13), Коффи (12), Пламли (6), Пауэлл (2).
Детройт: Айви (23), Каннингем (22 + 10 передач), Томпсон (10 + 8 подборов), Дюрен (10 + 18 подборов), Мускала (0) – старт; Фонтеккьо (20 + 9 подборов), Браун (8), Сассер (5), Уайзмен (4), Милтон (4), Умуде (0).
Бруклин – Сан-Антонио 123:103 (33:30, 27:18, 33:27, 30:28)
Бруклин: Томас (25), Клэкстон (20 + 11 подборов), Бриджес (14), Симмонс (13), Финни-Смит (3) – старт; Шредер (15 + 12 передач), Смит (14), Уилсон (8), Уотфорд (6), Клауни (3), Бэйтс-Диоп (2), Уокер (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (21), Васселл (17), Сохан (8), Джонс (6), Шэмпени (2) – старт; К. Джонсон (19), Осман (8), Барлоу (7 + 9 подборов), Уэсли (6), Брэнэм (5), Коллинз (2), Мамукелашвили (2).
Вашингтон – Филадельфия 113:119 (26:33, 30:26, 24:31, 33:29)
Вашингтон: Джонс (25 + 9 передач), Авдия (21 + 13 подборов + 5 потерь), Кузма (21 + 4 блок-шота), Пул (11), Бэгли (2) – старт; Кулибали (13), Шэмет (9), Кисперт (5), Райт (4), Оморуйи (2).
Филадельфия: Макси (28 + 9 подборов + 7 передач), Хилд (23 + 6 передач), Убре (16 + 7 подборов), Рид (12 + 7 подборов), Харрис (11 + 7 подборов) – старт; Каунсил (19 + 10 подборов), Пэйн (6 + 6 передач), Мартин (4).
Шарлотт – Мемфис 115:106 (25:28, 33:21, 27:27, 30:30)
Шарлотт: Бриджес (25), Миллер (18), Ричардс (13 + 7 подборов), Мэнн (9 + 9 передач), Коди Мартин (5 + 7 подборов) – старт; Мицич (18 + 9 передач), Г. Уильямс (15 + 8 подборов), Бертанс (9), Сет Карри (3).
Мемфис: Джарен Джексон (29 + 5 потерь), В. Уильямс (14 + 8 передач), Альдама (11), Кончар (8 + 10 подборов), Гильярд (6) – старт; Джексон (16), Кеннард (11), Роуз (10), Джемисон (1).
Орландо – Чикаго 114:108 OT (26:24, 26:26, 28:36, 21:15, 13:7)
Орландо: Ф. Вагнер (36), Банкеро (19 + 7 подборов + 8 передач), Саггс (13), Картер (6), Фульц (5) – старт; Энтони (14 + 11 подборов), Айзек (7 + 12 подборов), М. Вагнер (7), Битадзе (5), Г. Харрис (2), Инглс (0).
Чикаго: Дерозан (28), Вучевич (26 + 17 подборов), Досунму (19), Уайт (14 + 7 передач), Карузо (9 + 8 подборов + 4 блок-шота) – старт; Терри (5), Драммонд (4), Крэйг (3), Филлипс (0).
Торонто – Кливленд 95:119 (24:30, 23:37, 26:28, 22:24)
Торонто: Барнс (24 + 10 подборов + 10 передач), Барретт (14 + 7 подборов), Куикли (10), Трент (6), Пелтль (6 + 7 подборов) – старт; Дик (14), Олиник (11), Агбаджи (8), Б. Браун (2), Темпл (0), Макдэниэлс (0), Портер (0), Нвора (0).
Кливленд: Аллен (18 + 15 подборов), Э. Мобли (17 + 11 подборов), Митчелл (15 + 6 передач), Струс (14 + 7 передач), Гарлэнд (11 + 8 передач) – старт; Ньянг (13), Леверт (13), Окоро (12), Меррилл (6), Уэйд (0), Джонс (0).
Атланта – Хьюстон 122:113 (19:31, 38:18, 38:35, 27:29)
Атланта: Мюррэй (34 + 7 передач), Бей (24), Джонсон (21), Янг (18 + 8 передач), Оконгву (11 + 7 подборов) – старт; Богданович (8 + 7 подборов), Мэтьюз (3), Бафкин (3).
Хьюстон: Грин (26 + 14 подборов + 10 передач + 5 потерь), Грин (19 + 5 потерь), Брукс (14), Томпсон (12 + 11 подборов), Смит (9 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; А. Холидэй (18), Уильямс (8), Буллок (3), Тэйт (2), Лэндейл (2 + 9 подборов).
Нью-Йорк – Индиана 111:125 (27:26, 31:35, 24:30, 29:34)
Нью-Йорк: Брансон (39), Ачиува (15), Дивинченцо (14), Харт (4 + 10 подборов), Гибсон (0) – старт; Беркс (22), Богданович (11), Макбрайд (6).
Индиана: Тернер (23 + 8 подборов), Халибертон (22 + 12 передач), Сиакам (19), Несмит (13), Нембард (7) – старт; Макконнелл (16 + 6 передач), Джексон (12 + 8 подборов), Топпин (9), Матурин (4), Макдермотт (0).
Голден Стэйт – Финикс 113:112 (33:28, 26:30, 25:24, 29:30)
Голден Стэйт: Карри (30 + 9 подборов + 6 передач), Куминга (21), Др. Грин (15 + 7 подборов + 9 передач), Уиггинс (12), Томпсон (5) – старт; Пэйтон II (11), Подземски (10 + 8 подборов + 7 передач), Киньонес (6), Луни (3), Шарич (0), Джексон-Дэвис (0).
Финикс: Букер (32 + 6 передач), Дюрэнт (24 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Бил (15), Аллен (10), Нуркич (6) – старт; Окоги (8), Гордон (7), Юбэнкс (4), Бол (3), О'Нил (3).
Портленд – Новый Орлеан 84:93 (24:29, 16:18, 23:17, 21:29)
Портленд: Грант (24), Эйтон (18 + 17 подборов), Тайбулл (7), Уокер (6), Хэгенс (5) – старт; Бэнтон (12), Камара (5), Баджи (4), Мюррэй (3), Минайя (0).
Новый Орлеан: Мерфи (24), Ингрэм (17 + 9 передач + 5 потерь), Валанчюнас (16 + 9 подборов), Джонс (14), Макколлум (8 + 7 передач) – старт; Маршалл (10), Нэнс (2), Альварадо (2), Хоукинс (0), Райан (0).
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