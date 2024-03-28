Выдал мощную пятилетку: Йокич установил историческое для НБА достижение

"Джокер" в очередной раз доказал, что является выдающимся баскетболистом.

Денвер при родных трибунах уступил Финиксу со счетом 97:104, прервав свою четырехматчевую победную серию.

Как это часто бывает, лучшим игроком действующего чемпиона НБА стал Никола Йокич, который остановился в одном подборе от трипл-дабла: 22 очка, 9 подборов и 10 передач.

Несмотря на поражение, "Джокер" сумел отличиться очередным достижением. Как сообщает НБА, Йокич - первый игрок в истории лиги, кому удалось за пять лет насобирать 8000+ очков, 4 000+ подборов и 3000+ передач.

An unprecedented five-year run for the Joker! 🃏🤯 pic.twitter.com/XurroxE8yH — NBA (@NBA) March 28, 2024

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В нынешнем сезоне Никола Йокич набирает в среднем практически трипл-дабл за игру, а именно 26,1 очка, 12,3 подбора и 9,0 передач.

На данный момент Денвер удерживает лидерство на Западе, имея баланс побед 51-22.

Напомним, что судьи признали собственную ошибку на последних секундах матча Филадельфия - Клипперс, что непосредственно повлияло на итоговый результат.

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