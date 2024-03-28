iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Выдал мощную пятилетку: Йокич установил историческое для НБА достижение

"Джокер" в очередной раз доказал, что является выдающимся баскетболистом.
Сегодня, 10:33
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Денвер при родных трибунах уступил Финиксу со счетом 97:104, прервав свою четырехматчевую победную серию.

Как это часто бывает, лучшим игроком действующего чемпиона НБА стал Никола Йокич, который остановился в одном подборе от трипл-дабла: 22 очка, 9 подборов и 10 передач.

Несмотря на поражение, "Джокер" сумел отличиться очередным достижением. Как сообщает НБА, Йокич - первый игрок в истории лиги, кому удалось за пять лет насобирать 8000+ очков, 4 000+ подборов и 3000+ передач.

Читай также: Суперлига: Политехника-Галичина и Днепр проведут второй матч серии

В нынешнем сезоне Никола Йокич набирает в среднем практически трипл-дабл за игру, а именно 26,1 очка, 12,3 подбора и 9,0 передач.

На данный момент Денвер удерживает лидерство на Западе, имея баланс побед 51-22.

Напомним, что судьи признали собственную ошибку на последних секундах матча Филадельфия - Клипперс, что непосредственно повлияло на итоговый результат.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс Никола Йокич

Статьи по теме

НБА: Сакраменто с Ленем уступил Вашингтону, Денвер одолел Нью-Йорк НБА: Сакраменто с Ленем уступил Вашингтону, Денвер одолел Нью-Йорк
НБА: Бостон с рекордными минутами Михайлюка обыграл Вашингтон, Даллас вырвал победу над Денвером НБА: Бостон с рекордными минутами Михайлюка обыграл Вашингтон, Даллас вырвал победу над Денвером
НБА: Бостон без участия Михайлюка уступил Денверу, Сакраменто с Ленем одолел Сан-Антонио НБА: Бостон без участия Михайлюка уступил Денверу, Сакраменто с Ленем одолел Сан-Антонио
НБА: Дабл-дабл Йокича помог Денверу победить Лейкерс, Майами обыграло Юту НБА: Дабл-дабл Йокича помог Денверу победить Лейкерс, Майами обыграло Юту
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа10:51
Дженоа Малиновского установила ценник на обидчика сборной Украины
НБА10:33
Выдал мощную пятилетку: Йокич установил историческое для НБА достижение
Европа10:23
Манчестер Юнайтед хочет усилить линию атаки игроком Реала
Мотоспорт10:06
Владельцы Формулы 1 договорились о приобретении MotoGP
Украина09:59
Шахтер и Динамо - в топ-10 клубов мира по подписанию молодых игроков
НБА09:44
Судьи признали собственную ошибку, из-за которой Филадельфия проиграла Клипперс
Европа09:26
"Мечта всех тренеров": Легендарный итальянец рассказал, какой клуб мог бы тренировать бесплатно
Формула 109:16
Вольфф: В какой-то момент отношения Мерседес и Ферстаппена должны начаться
Европа08:57
Учим иностранные языки: Довбик принял участие в еще одном видео Жироны
НБА08:31
НБА: Оклахома в овертайме проиграла Хьюстону, Клипперс вырвали победу у Филадельфии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK