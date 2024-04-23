Плей-офф НБА: Лейкерс проиграли после базера, Никс создали феноменальный камбэк

Состоялись еще три поединка плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации, в рамках которых игравшие дома команды одержали победы, но если Кливленд провел уверенный поединок и лидировал почти все время, то Денвер и Нью-Йорк Никс вынуждены были в безумном стиле отыгрываться и свою шкуру.

Кливленд – Орландо 96:86 (30:18, 28:26, 22:21, 16:21)

Кавальерс ведут в серии 2:0

Кливленд: Митчелл (23+8 подборов), Э. Мобли (17+7 подборов), Аллен (16+20 подборов), Гарленд (15), Сотрясение (7+9 подборов) – старт; Окоро (10), Леверт (8), Ньянг (0).

Орландо: Банкеро (21 + 6 потерь), Ф. Вагнер (18 + 7 подборов + 6 потерь), Г. Харрис (14), Саггс (9), Айзек (3) – старт; М. Вагнер (12), Картер (6), Инглс (2), Фульц (1), Хьюстон (0), Энтони (0).

Никс за минуту до конца матча проигрывали пять баллов и успели совершить массу неточных бросков, но при этом выгрызали подбор в нападении и совершали новые броски. В конце концов они сделали идеальный камбек и вырвали победу.

Нью-Йорк - Филадельфия 104:101 (18:25, 31:28, 30:21, 25:27)

Никс ведут в серии 2:0

Нью-Йорк: Брансон (24+8 подборов + 6 передач), Харт (21+15 подборов), Дивинченцо (19), Хартенштайн (14+8 подборов), Аннунобы (10) – старт; Макбрайд (9), Богданович (6), Робинсон (1).

Филадельфия: Макси (35 + 9 подборов + 10 передач), Эмбиид (34 + 10 подборов + 6 передач), Харрис (10 + 9 подборов), Лауры (8), Убре (4) – старт; Батюм (6), Хилд (2), Рид (2).

Клуб из Лос-Анджелеса захватил лидерство на старте мата и в определенный период доводил его до 20-очкового отрыва, но вместе с сиреной лидер сменился – Джамал Мюррей отличным баззером принес своей команде победу.

Денвер - Лейкерс 101:99 (24:28, 20:31, 25:20, 32:20)

Наггетс ведет в серии – 2-0

Денвер: Йокич (27+20 подборов + 10 передач), Портер (22+9 подборов), Дж. Мюррей (20), Гордон (14+7 подборов), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; К. Браун (10), Уотсон (2), Дж. Холидэй (0), Джексон (0).

Лейкерс: Дэвис (32 + 11 подборов), Джеймс (26 + 8 подборов + 12 передач), Расселл (23 + 6 передач), Ривз (9), Хатимура (3) – старт; Принс (6), Винсент (0), Хэйс (0), Динуидди (0).

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