Клипперс хотят продлить контракт с Тайроном Лю

В отличие от другого коллектива из Лос-Анджелеса, "парусники" намерены сохранить тренера, несмотря на неудачу в постсезоне.

Лос-Анджелес Клипперс планируют подписать новый контракт с тренером Тайроном Лю, сообщает ESPN.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2025/26. "Парусники" хотят продлить тренера, к которому проявляют интерес другие команды, в том числе соседи по городу, Лейкерс.

Напомним, что постсезон для Клипперс завершился прошлой ночью, когда они проиграли Далласу (101:114) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Однако такой результат все равно не повлиял на желание фронт-офиса продолжить сотрудничество с 47-летним наставником.

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Лю говорил, что "здорово быть востребованным", когда его спросили об интересе со стороны Лейкерс. Но он добавил, что хочет остаться в Клипперс.

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