iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Клипперс хотят продлить контракт с Тайроном Лю

В отличие от другого коллектива из Лос-Анджелеса, "парусники" намерены сохранить тренера, несмотря на неудачу в постсезоне.
Сегодня, 19:32
Тайрон Лю / Getty Images
Тайрон Лю / Getty Images

Лос-Анджелес Клипперс планируют подписать новый контракт с тренером Тайроном Лю, сообщает ESPN.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2025/26. "Парусники" хотят продлить тренера, к которому проявляют интерес другие команды, в том числе соседи по городу, Лейкерс.

Напомним, что постсезон для Клипперс завершился прошлой ночью, когда они проиграли Далласу (101:114) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Однако такой результат все равно не повлиял на желание фронт-офиса продолжить сотрудничество с 47-летним наставником.

Читай также: Джордж и Харден не уверены, что останутся в Клипперс

Лю говорил, что "здорово быть востребованным", когда его спросили об интересе со стороны Лейкерс. Но он добавил, что хочет остаться в Клипперс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Тайрон Лю

Статьи по теме

Джордж и Харден не уверены, что останутся в Клипперс Джордж и Харден не уверены, что останутся в Клипперс
Кавай не сыграет в шестом матче серии плей-офф с Далласом Кавай не сыграет в шестом матче серии плей-офф с Далласом
Плей-офф НБА: Миннесота второй раз обыграла Финикс, Даллас сравнял счет в серии с Клипперс Плей-офф НБА: Миннесота второй раз обыграла Финикс, Даллас сравнял счет в серии с Клипперс
НБА: Сакраменто с Ленем уступил Нью-Йорку, Клипперс одолели Денвер НБА: Сакраменто с Ленем уступил Нью-Йорку, Клипперс одолели Денвер
Помочь журналистам

Видео

Сама неотвратимость: Довбик снова забил гол в ворота Барселоны
Сама неотвратимость: Довбик снова забил гол в ворота Барселоны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:43
Жирона гарантировала себе место в Лиге чемпионов
Европа21:37
Ман Сити одолел Вулверхэмптон с помощью покера Холанда
Европа21:34
Жирона второй раз за сезон обыграла Барселону, чем подарила Реалу чемпионство
Европа21:31
Реал - чемпион Испании-2023/24
Формула 121:10
Ньюи хочет взять перерыв после ухода из Ред Булл
Европа20:40
Модрич побил рекорд Пушкаша в матче с Кадисом
Киберспорт20:39
Monte сыграют с Furia в матче за место в плей-офф в рамках ESL Pro League Season 19
Киберспорт20:36
ESL Pro League Season 19: Monte отправили FORZE домой, Furia обыграли ENCE, MOUZ - Liquid
Европа20:30
Клуб Ла Лиги начал переговоры с Манчестер Юнайтед об аренде вингера
Украина20:07
Металлист 1925 добыл важные три очка против Ворсклы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK